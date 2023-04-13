Министерство культуры и туризма решило не переименовывать телеканал «Маданият ва маърифат» («Культура и просвещение»), сообщил министр Озодбек Назарбеков.

На портале project.gov.uz 3 апреля был опубликован проект постановления президента о реорганизации телеканала «Маданият ва маърифат», запущенного в 2013 году, и создании на его базе телеканала «Карвон» («Караван»). Документ также предусматривал передачу телеканала Национальной телерадиокомпании (НТРК) на баланс Министерства культуры и туризма.

В проекте также говорилось, что телеканал, который будет передан министерству, сохранит полный доступ к материально-технической базе НТРК.

Ожидалось, что телеканал с новым названием будет охватывать такие направления, как кино, театр, цирк, музыка и другие. «Карвону» также планировалось разрешить осуществлять госзакупки на основе прямого договора, а также привлекать иностранных специалистов по согласованию с министерством.

Это предложение вызвало возражения со стороны общественности и сотрудников телеканала.

Известный писатель Назар Эшонкул заявил, что закрытие телеканала «Культура и просвещение» и передача его кому-то другому можно рассматривать как «действие, эквивалентное лишению будущего нации культуры и просвещения».

Поэт Нодиржон Жонузок, заместитель председателя Союза писателей Узбекистана, считает, что телеканал «Маданият ва маърифат» может кому-то показаться «сдержанным и даже скучным», но он не «примеряет на себя поверхностный образ по воле публики», а его цель — сердца и умы людей, чтобы «сделать благородными помыслы нации и духовно возвысить её».

Искусствовед, журналистка Икбол Кушшаева по этому поводу привела слова немецкого поэта Генриха Гейне, сказав: «Нация, которая сегодня сжигает книги, завтра будет заживо сжигать людей». «Уничтожение телеканала „Маданият ва маърифат“, трибуны мнений, площадки самобытных произведений искусства, означает подготовку костра для сжигания людей и превращения ценностей и мировоззрения в пепел», — отметила она.

Против закрытия телеканала также выступили депутат Одилжон Тожиев, журналистка Азиза Курбанова, блогер и советник министра юстиции Шахноза Соатова и другие.

После реакции общественности министр культуры и туризма Озодбек Назарбеков 8 апреля выступил с видеообращением, призвав активистов к сотрудничеству.

«Мы очень рады, что интеллигенция неравнодушна к этому процессу. Я призываю к дружескому сотрудничеству. Это обсуждение — просто обсуждение или люди действительно думают о судьбе телеканала? Если вас беспокоит судьба телеканала, пожалуйста, сотрудничайте с нами. Мы готовы принять и выслушать любые предложения, идеи, замечания. Наша цель — обогатить телеканал, несущий просвещение нашему народу, и предоставить ещё более качественные услуги», — сказал он.

Затем, 13 апреля, министр сообщил, что название телеканала меняться не будет. «В течение недели ставшие трендом мнения о телеканале „Маданият ва маърифат“ обнажили боль, накопившуюся в сердцах интеллигенции и телетворцов», — сказал он.

По его словам, из обсуждений он обозначил для себя следующие вопросы:

не менять название телеканала;

сохранить и развивать научно-образовательные, литературно-художественные проекты;

решение вопроса материально-технической базы;

решение вопроса достойной оплаты труда;

вопросы, связанные с лицензированием при показе медиапродукции всех жанров, включая художественные и документальные фильмы.

Озодбек Назарбеков сказал, что «эти и другие сопутствующие вопросы должны решаться поэтапно, и в этих процессах весь коллектив должен сплотиться и проявить целеустремлённость, проявленную в обсуждениях, и в поле работы».