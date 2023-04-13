Открытие Республиканской детской библиотеки в Ташкенте, которое было запланировано на конец весны, перенесено на осень. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

«Сроки были перенесены в связи с проведением сложных реставрационных работ, благодаря которым будут сохранены исторические элементы здания. Мы продолжаем совершать открытия, как, например, это было с колоннами, что тоже влияет на сроки проведения работ», — объяснили в фонде.

Кроме того, дополнительное время потребовалось для реконструкции внутреннего дворика и части улицы перед главным входом, которые «расширят общественную и читательскую зоны в тёплое время года». Уличное пространство, как и реконструкция библиотеки, спроектировано петербургским архитектурным бюро Ludi Architects.

«Современное благоустройство, озеленение, историческая архитектура библиотеки взаимодополняя друг друга, создадут многофункциональное место, в котором захочется посидеть в теньке с книжкой или прийти на событие под открытым небом», — отметили в фонде.

«Проект архитекторов начинается ещё с улицы — из транзитной зоны пространство вдоль фасада библиотеки превратится в тенистый сквер со скамейками, а гранитные дорожки, проложенные вдоль газона, разделят территорию на камерные участки. Благодаря зелени появятся уютные альковы. Существующие деревья будут дополнены приспособленными к климату кустарниками, цветами и травами из узбекистанских питомников», — сообщили в фонде.

«Основная идея благоустройства территории перед библиотекой заключается в создании комфортной среды для всех горожан: и для посетителей, и для прохожих. После реконструкции общественное пространство будет начинаться с улицы: его можно будет просто пересечь или остановиться и провести там время», — рассказала исполнительный директор фонда Гаянэ Умерова.

Фонд также рассчитывает, что «новое пространство окажет эффект и на городскую среду: вокруг появятся новые кафе, начнут проходить книжные ярмарки, фестивали, концерты и праздники для всей семьи. Территория со стороны улицы Яхъё Гулямова по сути городская, а двор библиотеки — приватный и в него можно попасть только посетителям».





Двор задуман и как продолжение читального зала, и как место для проведения мероприятий или уединённого чтения и работы — ташкентский климат большую часть года располагает к занятиям на свежем воздухе. Для удобства посетителей архитекторы предусмотрели пуфики, лавочки и розетки.

Центральный элемент двора — большая пергола, которая укроет гостей от дождя или яркого солнца. С одной стороны деревянного навеса расположится мини-библиотека, с другой — амфитеатр и сцена с экраном. Здесь планируется проводить лекции и поэтические вечера, небольшие постановки и кинопоказы, встречи групп чтения и мастер-классы для детей. Попасть во двор библиотеки можно будет буфет.

«Большой зал библиотеки мы задумывали как городскую площадь, на ступеньках которой можно собираться, общаться, работать или сидеть в интернете. Развитие дворовой территории позволит событиям выйти за стены здания», — сказала автор проекта реконструкции Любовь Леонтьева.

«Благоустройство улицы перед библиотекой станет достойным примером общественного пространства в Ташкенте. Мы стараемся применять полностью натуральные материалы, которые красиво стареют, не теряя своих свойств. Во дворе появятся гранитный амфитеатр и деревянный двор — из дуба и лиственницы. Кроме того, здесь будет разбит небольшой сад, а система из деревянных настилов позволит увеличить количество сидячих мест, и создаст безопасную среду для детей — они смогут сидеть везде, где вздумается», — добавила она.

Республиканская детская библиотека была закрыта на реконструкцию c сентября 2020 года. Её открытие планировалось весной 2021-го, но было перенесено. Мы писали подробно о реконструкции библиотеки и публиковали интервью с главой бюро Ludi Architects Любовью Леонтьевой.