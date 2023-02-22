Открытие республиканской детской библиотеки в Ташкенте запланировано на конец весны, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Реконструкция началась в сентябре 2020 года по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects. Обновление исторического здания за счёт средств меценатов планировалось завершить к марту 2021 года. «Газета.uz» публиковала интервью с автором проекта, главой бюро Любовью Леонтьевой.





Сейчас проект находится на стадии отделочных работ. До этого здание расчистили от исторических наслоений, усилили конструкции и завели новую инженерную систему. Фонд развития культуры и искусства представил финальные эскизы интерьеров и входной части здания, перед которым планируется обустроить небольшое общественное пространство.





«Любое новое общественное здание должно быть подчинено некоторой миссии. В случае Республиканской детской библиотеки это образование, культура и общение», — сказала исполнительный директор фонда Гаянэ Умерова.





«Мы создаём современное доступное пространство, открытое для всех, — в нём не будет ограничений, его захочется исследовать, оно будет наполнено воздухом и светом. Библиотека спроектирована таким образом, чтобы ничто не мешало детям познавать окружающий мир, расширять кругозор и получать новый опыт», — подчеркнула она.





«Мы хотим, чтобы люди обжили пространство и присвоили его себе, чтобы сотрудники приводили сюда своих детей, приносили из дома цветы, а посетители читали на антресолях, сидели на ступеньках амфитеатра, записывались в образовательные кружки», — добавила Гаянэ Умерова.





Пространство библиотеки запланировано многофункциональным: помимо читальных залов, здесь появятся коворкинг-пространства для детей, лаборатории и студия для работы с цифровым контентом. В просторным зале-трансформере будут проходить лекции, мастер-классы и кинопоказы.





В части деревянной крыши, где был чердак, появятся уютные антресоли. Кроме того, архитекторы придумали специальные модульные элементы, обитые мягкой тканью, чтобы добавить камерные пространства для уединённой работы.





«Реконструкция минимальным образом затронула сохранившиеся элементы интерьера и планировку. Проект задуман архитекторами как современное дизайнерское продолжение исторического облика здания. Этот симбиоз особенно заметен в интерьерах с аутентичной отделкой, в которые добавили современные детали», — сообщили в фонде.





«Работа с историей — это всегда ограничения. Однако только в таких условиях рождаются нетривиальные решения. Например, современные элементы позволяют значительно увеличить объем хранения и сформировать дополнительные функциональные зоны и помещения», — сказала автор проекта реконструкции Любовь Леонтьева.





«Новые антресоли, амфитеатр и мебель лаконичны, они не спорят с историческим контекстом, не пытаются в нем раствориться или мимикрировать под него, чтобы смазать грань между старым и новым. Мы не стесняемся показать, что живём здесь и сейчас, но очень уважаем историю места в котором находимся», — подчеркнула она.





Почти вся мебель будет выполнена на заказ по авторским чертежам архитекторов. Она не стандартна и разработана специально для библиотеки. Это и системы хранения, и парты, и модули для прослушивания лекций, чтения и отдыха, и кабинки для индивидуальной работы с аудио.





Вся мебель также адаптирована под людей с ограниченными возможностями. Большая её часть будет произведена в Узбекистане.