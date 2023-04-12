Великобритания включила в санкционный список холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова. Документ опубликован на сайте правительства королевства.

В комментариях к санкциям против USM сказано, что холдинг принадлежит или контролируется Усмановым, «причастным к получению выгоды от правительства России или поддерживающим его», а также ведёт бизнес в стратегических для российских властей секторах экономики — добывающей отрасли и сфере цифровых технологий.

В «чёрный список» вошли ещё две компании, согласно документу, связанные с Алишером Усмановым — Curzon Square и Hanley.

«Мы закрываем [финансовую] сеть для российской элиты и тех, кто пытается помочь им спрятать свои деньги для войны», — говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли. «Мы будем продолжать отрезать их от активов, которые, по их мнению, были успешно спрятаны», — добавил он.

Санкции также наложены на двух уроженцев Кипра — Деметриса Иоаннидеса и Христодулоса Василиадиса, которые, как говорится в документе, поддерживают Алишера Усманова и Романа Абрамовича. Британский МИД называет их «профессиональными помощниками», которые помогли создать офшорные структуры и трасты.

Санкции в отношении USM, Curzon Square и Hanley гарантируют, что «активы, связанные с Усмановым, включая особняк Beechwood House стоимостью 90 млн фунтов стерлингов в Лондоне, останутся под санкциями», говорится в сообщении. Curzon Square, компания, которая выступала в качестве лондонского офиса предпринимателя и арендатора особняка второго класса (один из трёх классов памятников архитектуры, к нему относятся здания, особо важные среди представляющих интерес) на Керзон-сквер, также «подлежит замораживанию активов».

В USM сообщили РБК, что считают санкции Великобритании против холдинга и его акционеров несправедливыми и необоснованными. «Алишер Усманов давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении. Мы намерены оспаривать данные ограничения как незаконные», — сообщили в компании.

Под санкции также попали члены семей российских бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова. В санкционном списке упоминаются и совладельцы USM Владимир и Варвара Скоч (их связывают с миллиардером Андреем Скочем, попавшим под санкции год назад), сын и дочь Евтушенкова Феликс (владеет 15,2% АФК «Система») и Татьяна, супруга Евтушенкова Наталья, жена украинского политика Виктора Медвечука Оксана Марченко, дочь Сулемайна Керимова Гульнара.

Великобритания ввела санкции против Алишера Усманов 3 марта 2022 года. До этого бизнесмен попал под санкции Евросоюза (ЕС). Юристы бизнесмена намеревались доказать, что ограничительные меры ЕС против него нарушают немецкую конституцию, сообщала Süddeutsche Zeitung.

В сентябре 2022 года ЕС снял ограничения с Саодат Нарзиевой, сестры Алишера Усманова. В ноябре издание FT сообщало, что власти Узбекистана могли обращаться к Евросоюзу с просьбой снять санкции с предпринимателя и предлагали ему юридическую поддержку.

В январе стало известно о планах Алишера Усманова отойти от управления бизнесом. Бизнесмен неоднократно заявлял, что намерен сфокусироваться на развитии Узбекистана.

Алишер Усманов (состояние — 14,4 млрд долларов) — основатель и основной акционер холдинга USM (49%). USM принадлежат «Металлоинвест» и «Мегафон».

В Узбекистане бизнесмен финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия Узбекистана, в том числе по регенерации архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании приобрели долю в «Капиталбанке», «Ахангаранцементе», Ташкентском металлургическом заводе, Ucell и других, а также участвуют в работе системы мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi в Узбекистане.