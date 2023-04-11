Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил построить в Сырдарьинской области совместно с парнёрами из Китая автомобильный завод. Глава государства выдвинул эту инициативу 7 апреля на заседании областного кенгаша народных депутатов в Гулистане.

«Почему в Сырдарье, рядом с Ташкентом не выпускаются автомобили? Почему? Давайте заложим фундамент хорошего китайского завода. Чем больше автомобильных заводов, тем ниже будет цена и качество тоже изменится. Мы можем это сделать? Можем, конечно», — заявил он (по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

Отметим, сегодня в Узбекистане автомобили производятся, в основном, в Андижанской, Джизакской и Самаркандской областях.

На заседании президент озвучил 5 новых инициатив, направленных на повышение благосостояния населения Сырдарьи.

В области, которую планируется превратить в зону передовых инноваций, будет введён особый льготный режим для проектов по 20 направлениям биофармацевтики, строительных материалов, сельского хозяйства, пищевой отрасли, электротехники, медицины и образования. Они сроком на 3 года будут освобождены от уплаты земельного налога, налогов на имущество, прибыль и оборот, а также таможенных пошлин. Земельные участки в этой зоне будут выделяться в упрощённом порядке, участки и здания можно будет покупать в рассрочку на 5 лет.

Как мы писали ранее, в Сырдарье также будет создан узбекско-китайский биотехнологический кластер с объёмом инвестиций 500 млн долларов. Совместно с ведущими университетами Китая в Гулистане будут созданы международный университет образования и исследований, клиника инновационной медицины, Центральноазиатский геномный центр, центр клеточной терапии для лечения онкологических заболеваний. Также кластер будет производить современные диагностические приборы, инновационные вакцины, пробиотики и онкологические лекарственные препараты.

Для кластера будет выделено 200 га земли, построены учебные корпуса для 10 тысяч студентов, современный кампус, лаборатории, школа инженеров.

Кроме того, 11 районов и городов области будут специализироваться на промышленности на основе китайского опыта, в каждом будут созданы инновационные технопарки. В них планируется реализация инновационных проектов в области электротехники, биофармацевтики, химии, строительных материалов, шелководства и пищевой промышленности. Технопаркам будет предоставлен статус свободной экономической зоны с введением упрощённой системы режима «переработка на таможенной территории». В этом году на инфраструктуру технопарка будет выделено 200 млрд сумов.

Для финансирования инвестиционных проектов в Сырдарье будет создан узбекско-китайский инвестиционный фонд совместно с китайским Фондом Шёлкового пути Китая и другими финансовыми институтами. Капитал фонда составит 1 млрд долларов.

В Сырдарье планируется «внедрить самые передовые агротехнологии». Хокима области будут консультировать эксперты по сельскому хозяйству из Китая, будут привлечены инвесторы для модернизации оросительных и мелиоративных систем.

С помощью китайского опыта в Сайхунабадском районе будут созданы животноводческие и птицеводческие экокомплексы, а в Мирзаабадском — интенсивные плантации граната, дыни, пекана и рыбы. В Хаватском районе намечено создать мощности по производству натуральных красителей из растений, технопарк хранения, переработки и упаковки фруктов и овощей. Ожидается сотрудничество с ведущими университетами Китая по созданию солеустойчивых и засухоустойчивых культур, новых пород скота.

По словам президента, Сырдарья будет превращена в крупный логистический узел, связывающий страну с Казахстаном, Таджикистаном, Китаем и Афганистаном. Для этого в сотрудничестве с китайскими инвесторами будут построены новые транспортные маршруты и мультимодальный логистический центр, связывающий восточную и центральную части республики и интегрированный с зарубежными направлениями.

Кроме того, с Сырдарьи начнётся эксперимент по привлечению частного сектора к строительству, содержанию и управлению дорогами.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что с опорой на результаты медицинских реформ и имеющиеся возможности город Гулистан будет превращён в хаб инновационной медицины.