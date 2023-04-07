В Сырдарьинской области планируется создать узбекско-китайский биотехнологический кластер за счёт инвестиций в 500 млн долларов. Об этом говорилось на заседании областного кенгаша 7 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Глава государства озвучил этот проект в числе пяти новых инициатив, «направленных на повышение благосостояния населения Сырдарьи».

В рамках кластера в Гулистане совместно с ведущими университетами Китая планируется создать международный образовательно-исследовательский университет, инновационную медицинскую клинику, Центральноазиатский геномный центр и центр клеточной терапии для лечения онкологических заболеваний.

Кроме того, как ожидается, кластер будет производить современные диагностические приборы, инновационные вакцины, пробиотики и лекарства от онкологических заболеваний. Намечено создать учебные корпуса, современный кампус, лаборатории и инженерную школу на 10 тысяч мест.

Кроме того, в Сырдарьинской области, которая должна превратиться в «регион передовых инноваций», будет введён режим особых льгот для проектов в 20 областях биофармацевтики, строительных материалов, сельского хозяйства, продуктов питания, электротехники, медицины и образования:

освобождение от уплаты налога на землю, имущество, налога на прибыль, с оборота и таможенных пошлин на срок до 3 лет;

выделение земельных участков в упрощённом порядке, при этом допускается рассрочка платежа до 5 лет при покупке земли и зданий;

увеличение вдвое предела ставки процентных платежей, которую субсидирует государство.

Президент ранее заявил, что Сырдарью планируется превратить в «регион передовых инноваций» в сферах промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства, образования и медицины на основе опыта Китая.