Всемирный банк провёл презентацию отчёта «Повышение эффективности государственных расходов в человеческий капитал и водохозяйственную инфраструктуру в Узбекистане».

В документе анализируются государственные расходы и вызовы в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, ирригации, а также водоснабжения и санитарии. Отчёт основан на статистических данных, предоставленных Государственным комитетом по статистике и отраслевыми министерствами и освещает тенденции в соответствующих секторах в период с 2015 по 2021 годы.

Это исследование было подготовлено по запросу правительства Узбекистана, отмечается в сообщении банка.

В отчёте говорится, что в последние годы в Узбекистане наблюдается улучшения в налогово-бюджетной политике и управлении государственными финансами. При этом в исследовании подчёркивается необходимость уделять большее внимание предоставлению более качественных и инклюзивных государственных услуг для большего числа граждан.

Существуют значительные возможности для улучшения качества государственных услуг за счёт повышения эффективности, финансовой устойчивости и результативности государственных расходов в соответствующих секторах, предоставляющих услуги населению, говорится в отчете.

В приведённых ниже выдержках из исследования резюмируются некоторые вызовы в секторах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, ирригации, а также водоснабжения и санитарии. В них также содержатся рекомендации авторов отчёта, реализация которых может повысить эффективность государственных расходов и качество услуг в названных секторах экономики.

Здравоохранение

Государственные расходы в секторе здравоохранения Узбекистана составили 2,3% от ВВП в 2019 году. Это соответствует расходам в этом секторе в странах с уровнем доходов на душу населения в нижней части группы стран со средним доходом (Узбекистан входит в эту группу), но все же ниже, чем в целом в странах региона Европы и Центральной Азии (за исключением стран с высоким уровнем доходов).

Основные вызовы, влияющие на предоставление качественных услуг в данном секторе, включают:

низкий уровень и результативность расходов на услуги здравоохранения;

очень высокую долю государственных расходов на заработную плату и премии персонала, несмотря на низкую оплату труда из расчёта на одного работника;

отсутствие адекватных механизмов финансирования деятельности больниц, стимулирующих их эффективность и результативность;

большая доля расходов из карманов домохозяйств (более 60% от всех расходов) идёт на финансирование здравоохранения, а также на официальные и неофициальные платежи государственным поставщикам медицинских услуг;

значительно фрагментированная сеть больниц, которая негативно сказывается на качестве медицинской помощи;

отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию у населения с низкими доходами;

отсутствие адекватного охвата населения медикаментами.

Для улучшения государственных расходов в этом секторе в краткосрочной перспективе ВБ рекомендует следующие меры государственной политики:

1) завершение разработки новой стратегии развития здравоохранения, предусматривающей ресурсы, необходимые для реализации реформ в секторе;

2) увеличение расходов государственного бюджета на здравоохранение, предусмотренных в новой стратегии с целью сокращения расходов населения на основные медицинские услуги;

3) создание стратегического агентства по закупкам, совмещающего функции по оплате и планированию соответствующих медицинских услуг.

В долгосрочной перспективе рекомендуются следующие меры государственной политики:

1) создание общенациональной системы электронного здравоохранения и клинической информации;

2) разработка генерального плана развития инфраструктуры здравоохранения, человеческими ресурсами, оборудованием и методами ухода за пациентами;

3) улучшение процессов стратегических закупок для нужд здравоохранения путём развития системы отчётности и прозрачности условий заключения контрактов, введения единых стандартов качества и механизмов контроля за закупками;

4) консолидация больниц на региональном уровне.

Образование

Государственные расходы на образование составили 5,6% от ВВП в 2019 году и 6,2% от ВВП в 2021 году В 2019 году из общего объёма расходов на образование правительство потратило наибольшую долю на общее среднее образование (около 65%), за ним следовало дошкольное образование (21%), высшее образование (10%) и среднее специальное образование (4%).

Качество образования в стране нуждается в улучшении, считают в ВБ. Так, к 18 годам учащийся в Узбекистане достигает только 62% от своего потенциала продуктивности.

В то же время, на региональном уровне существуют значительные различия в расходах на образование в расчёте на одного учащегося. Например, в Ташкенте расходы на одного учащегося в системе общего среднего образования составляли 2,15 млн сумов, а в Навои — 3,7 млн сумов в 2019 году, что на 72% больше.

Для улучшения государственных расходов в этом секторе в краткосрочной перспективе рекомендуются следующие меры государственной политики:

1) реализация мер, уделяющих особое внимание качеству обучения, равному доступу к образованию и подотчётности системы образования перед общественностью;

2) внедрение общенациональных систематических оценок качества обучения, которые в настоящее время проходят тестирование;

3) реализация стратегии восстановления знаний, упущенных в связи с закрытием школ и получения знаний на дому в период пандемии COVID-19.

В долгосрочной перспективе рекомендуются следующие меры государственной политики:

1) повышение квалификации учителей и реформирование системы привлечения, удержания и развития преподавательских кадров на всех уровнях образования (дошкольное, общее среднее, среднее специальное и высшее);

2) разработка и гармонизация образования с потребностями быстроразвивающейся экономики, включая растущую потребность в более современных навыках и знаниях;

3) уделение особого внимания обновлению и совершенствованию учебных программ, преподавательских навыков и оценок знаний учащихся;

4) реализация стратегий по институциональной трансформации системы образования для обеспечения её большей оперативной автономности, более адресного финансирования и эффективного управления.

Социальная защита населения

Узбекистан имеет всеобъемлющую систему социальной защиты населения, но ее эффективность ограничена неадекватными расходами государственного бюджета (по состоянию на 2019 год), неадекватными статистическими данными и фрагментацией.

В последние годы расходы на социальную помощь в Узбекистане составляли менее 1% от ВВП (2019 год), что намного ниже международных стандартов. Это объясняется тем, что выделение средств из государственного бюджета на социальную помощь осуществлялось не по объективным потребностям, а по региональным квотам.

Активные программы содействия занятости населения, например, общественные работы, являются относительно новым явлением для страны. На их реализацию выделяется незначительная доля от общего объёма бюджетных расходов (около 0,085% от ВВП).

Растущее демографическое бремя требует скорейшего принятия мер по реформированию и укреплению пенсионной системы страны. Так, доля пенсионных расходов снизилась с 5,9% от ВВП в 2015 году до 4,8% от ВВП в 2018—2019 годах. Это свидетельствует об отставании индексации пенсий относительно роста доходов трудоспособного населения, отмечает ВБ.

Для улучшения государственных расходов в этом секторе в краткосрочной перспективе рекомендуются следующие меры государственной политики:

1) увеличение финансирования программ содействия занятости населения для обеспечения доступа к рабочим местам наиболее уязвимых групп (например, путём предоставления льгот для предприятий, нанимающих работников из уязвимых групп);

2) увеличение финансирования социальной помощи для охвата всех нуждающихся на основе адресного подхода, основанного на фактических потребностях соответствующих представителей уязвимых групп;

3) уточнение роли различных институтов, вовлечённых в обеспечение социальной защиты, назначение ответственного органа за мониторинг и оценку результативности и эффективности программ социальной защиты;

4) а также пересмотр правил индексации пенсий.

В долгосрочной перспективе рекомендуются следующие меры государственной политики:

1) создание специализированного министерства или агентства, осуществляющего надзор за исполнением всех программ социальной защиты и их соответствия национальной стратегии социальной защиты;

2) сбор статистической информации по всем направлениям социальной защиты для изменений в государственной политики в данном секторе на основе фактических данных;

3) повышение пенсионного возраста, принятие более гибкого подхода к учёту пенсионных прав, а также реформирование солидарной системы пенсионного финансирования.

Управление водными ресурсами в ирригации

Ирригационная и дренажная инфраструктура Узбекистана нуждается в срочной модернизации, подчеркнули в ВБ. Почти все сельское хозяйство в стране зависит от орошения. 90% всей используемой воды приходится на орошаемое земледелие. Согласно статистическим данным, 75% существующей площади дренажной системы нуждается в реконструкции, 70% водохозяйственных насосов требуют капитального ремонта, а 66% всей инфраструктуры магистральных каналов требуют антифильтрационных покрытий.

Для устранения этих дефицитов инфраструктуры, по оценкам ВБ, потребуются инвестиции в размере 400 млн долларов в год в течение следующих 10 лет для поддержания водной инфраструктуры на текущем уровне обслуживания. В то же время, для модернизации системы потребуется приблизительно такой же объем инвестиций. Для сравнения, в 2020 году общие капитальные затраты на орошение и дренаж составили всего 200 млн долларов.

Орошаемое земледелие в Узбекистане значительно зависит от электронасосов. Насосные станции, большинство из которых были построены более 30 лет назад, потребляют большую часть электроэнергии в сельскохозяйственном секторе и около 16% от всей потребляемой электроэнергии в стране.

С целью улучшения государственных расходов в этом секторе в краткосрочной перспективе рекомендуются следующие меры государственной политики:

1) увеличение средств государственного бюджета на ремонт и техническое обслуживание ирригационных и дренажных систем, а также увеличение капитальных бюджетов для ускорения программы их капитального ремонта и модернизации;

2) ускорение реализации проектов, способствующих снижению потребления электроэнергии водохозяйственными насосами (путём замены на менее энергоёмкие модели);

3) дальнейшее развёртывание программ, стимулирующих фермеров использовать капельное орошение.

В долгосрочной перспективе рекомендуются следующие меры государственной политики:

1) переход к покубометровым тарифам водопользования с полным возмещением затрат и к более высокому уровню сбора платежей за водопользование;

2) изучение опыта использования микро- и мини-гидроэлектростанций на оросительных каналах в качестве альтернативного источника электроснабжения в сельской местности, включая для целей использования насосов только в тех случаях, когда использование гравитационного (самотёчного) орошения не представляется технически или экономически целесообразным.

Услуги водоснабжения и санитарии

Согласно национальным статистическим данным, доступ населения к централизованным водопроводным сетям относительно высок (87%), но доля домохозяйств, получающих пригодную для безопасного потребления воду, значительно меньше (69%). По большей части построенная 40−50 лет назад, инфраструктура водоснабжения и санитарии выработала свой срок службы и требует масштабного восстановления и обновления.

Государственные расходы в этом секторе, несмотря на значительный рост в последние годы, не соответствуют требованиям по замене активов, техническому обслуживанию и расширению систем водоснабжения и санитарии в соответствии с потребностями быстрорастущего населения.

Обеспечение бесперебойного обслуживания является распространённой и серьёзной проблемой, поскольку многие системы водоснабжения работают менее 12 часов в сутки. Потери воды в трубах достигает 30−50%. В 2016 году около 3,7 миллионов человек (12% всего населения) обслуживались централизованной системой канализации преимущественно в крупных городах. Сточные воды собираются, но, как правило, не очищаются в соответствии с международными стандартами, отмечает ВБ.

Для повышения эффективности государственных расходов в этом секторе рекомендуются следующие меры государственной политики:

1) разработка систем установления тарифов, определения тарифов на услуги водоснабжения и санитарии для каждого региона отдельно, учитывающих финансовую доступность и стимулы для эффективного водопользования;

2) развитие потенциала коммунальных предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и санитарии, регулирующих органов, а также компании «Узсувтаминот»;

3) достижение кредитоспособности вышеназванных коммунальных предприятий и создание условий для реализации проектов государственно-частного партнёрства в данном секторе;

4) обеспечение автономности коммунальных предприятий и постепенный отказ от государственного субсидирования их деятельности.