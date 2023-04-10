Хоким Нурафшана, административного центра Ташкентской области, Музаффар Салиев освобождён от занимаемой должности, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации.

Решение принято в пятницу на сессии кенгаша народных депутатов. Временно исполняющим обязанности назначен первый замхокима.

Kun.uz со ссылкой на источник сообщает, что Салиев мог быть привлечён к следствию по делу, связанному с его предыдущей должностью министра жилищно-коммунального обслуживания.

Музаффар Салиев занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства с 5 июля 2017 года по январь 2021 года. Президент уволил его за «недостатки в работе, неоднократные предупреждения, по которым не были сделаны выводы». С 15 января 2021 года он работал хокимом Нурафшана.







