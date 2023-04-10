Официальные резервные активы Узбекистана на 1 апреля 2023 года составили 35,44 млрд долларов, увеличившись за март сразу на 1,47 млрд долларов (+4,3%), следует из данных Центрального банка.

Резервы в иностранной валюте практически не изменились — 10,11 млрд долларов (+$42,8 млн).

Рост резервов произошёл в основном за счёт увеличения стоимости золотого запаса на 1,41 млрд долларов — до 24,25 млрд долларов. При этом физический объём золота снизился на 0,3 млн тройских унций (9,3 тонны) — до 12,3 млн тройских унций (около 382,5 тонны).

В марте котировки золота превысили 2000 долларов за тройскую унцию — впервые с 18 апреля 2022 года. Драгоценный металл дорожает на фоне кризиса в банковском секторе США и Европы и обвала акций финансовых компаний. Как сообщает Frank Media со ссылкой на данные MarketWatch, абсолютный рекорд на цены золота был зафиксирован 6 августа 2020 года на уровне 2069,4 доллара за унцию.

Имеющиеся резервы превышают объём импорта страны за 2022 год, который составил 30,67 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать хотя бы трёхмесячный объём импорта.