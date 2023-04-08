В возрасте 74 лет после продолжительной болезни скончался народный артист Узбекистана, известный актёр кино и театра Мурод Раджабов. Об этом в субботу сообщило Агентство кинематографии.

Мурод Раджабов родился 30 марта 1949 года в Ташкенте. В 1971 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт.

Карьеру в кино начал в 1973 году с небольшой роли в фильме «Огненный берег». Огромную популярность ему принесли роли в фильмах «Великолепный мечтатель», «Подарю тебе город» («Туйлар муборак»), «Огненные дороги», «Мальчики из Танги», «Чудо женщина» («Темир хотин»), «Железный мужчина», «Маленький лекарь», «Шайтанат», «Сарвиноз», «Друзья» («Улфатлар»), «Суперневестка», «Севгинатор» и многих других.