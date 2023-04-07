Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Пекин 6 апреля призвал главу Китая Си Цзиньпина воспользоваться влиянием на президента России Владимира Путина и помочь положить конец войне в Украине, передаёт BBC.

«Знаю, что могу на вас рассчитывать в том, чтобы привести Россию в чувство и вернуть всех за стол переговоров», — сказал Эммануэль Макрон Си Цзиньпину.

В ответ глава КНР выразил надежду, что стороны смогут провести мирные переговоры как можно скорее. По его словам, у Китая и Франции есть «как возможности, так и ответственность» защитить мир во всем мире.

По словам Си Цзиньпина, которые приводит агентство Синьхуа, Китай готов вместе с Францией выступить с призывом к международному сообществу сохранять сдержанность и избегать действий, которые могут вызвать эскалацию кризиса или даже его выход из-под контроля; строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на мирных жителей или на гражданские объекты и защищать женщин, детей и других жертв конфликта; исполнять обязательства не использовать ядерное оружие, выступать против вооружённых нападений на атомные электростанции, в кратчайшие сроки возобновить мирные переговоры, соблюдать цели и принципы Устава ООН, стремиться к политическому урегулированию и формировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности в Европе, совместными усилиями справляться с последствиями вызванного войной кризиса и сокращать его отрицательное воздействие на мир, особенно на развивающиеся страны.





Президент Франции прибыл в Пекин во вторник, в среду к нему присоединилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую он пригласил принять участие в переговорах с китайским руководством.

Эммануэль Макрон провёл переговоры с Си Цзиньпином за закрытыми дверями. Китайские и французские официальные лица описали разговор как «откровенный» и «дружеский».

Напомним, в феврале МИД Китая опубликовал позицию страны по политическому урегулированию украинского кризиса. В ней говорится о необходимости «отбросить мышление холодной войны» и уважать суверенитет всех стран, а также недопустимости применения ядерного оружия.

Во время совместной пресс-конференции с главой Франции лидер Китая отметил, что одновременный визит в Китай президента Франции и главы Еврокомиссии демонстрирует позитивное стремление Европейского союза к развитию отношений с Китаем и продвижению общих интересов двух сторон.

«В сложном и нестабильном мире, страдающем от затяжного украинского кризиса, неустойчивого восстановления мировой экономики, нестабильности финансовых рынков и растущих трудностей, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, Китаю и ЕС следует сохранять приверженность диалогу и сотрудничеству, поддерживать мир и стабильность во всем мире, способствовать общему развитию и процветанию, содействовать прогрессу человечества и совместно реагировать на глобальные вызовы», — цитирует Синьхуа Си Цзиньпина.

Эммануэль Макрон заявил, что пока Украина остаётся оккупированной, «у нас не может быть безопасной и стабильной Европы». Он назвал недопустимым ситуацию, при которой Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН — нарушает устав этой организации.





Позже, на отдельной пресс-конференции, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сделала несколько заявлений. Она выразила надежду, что «Китай сыграет роль, способствующую установлению справедливого мира», то есть исход войны, при котором Киев возвращает контроль над своими оккупированными территориями.

Глава Еврокомиссии также заявила, что полностью поддерживает мирный план президента Украины Владимира Зеленского, который требует полного вывода российских войск. Она также добавила, что если Пекин поставит оружие России, это будет нарушением международного права и «значительно повредит» отношениям между ЕС и Китаем.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, во время ее разговора с Си Цзиньпином тот «подтвердил готовность» поговорить c Владимиром Зеленским, «когда для этого будут подходящие условия и время».