Центральный банк Узбекистана прокомментировал расширение перечня подозрительных операций, куда включён в том числе перевод денег с карты через мобильное приложение на другую карту или электронный кошелёк на сумму 500 БРВ (150 млн сумов) и более в течение 30 дней.

По данным регулятора, поправки направлены на выявление незаконных операций между физическими лицами, которые переводят деньги с карты на карту (p2p-платежи). К таким операциям относятся незаконные операции по азартным играм (тотализаторы, букмекерские конторы для ставок), случаи мошенничества и другие.

ЦБ отметил, что сегодня подобные незаконные операции осуществляются следующими способами:

переводом крупной суммы денег в рассрочку с использованием нескольких банковских карт, открытых одним физическим лицом в разных банках;

перевод средств с нескольких банковских карт, открытых в разных банках, на одну карту с целью конвертации или обналичивания денежных средств;

наблюдается перевод крупных сумм денег с карты одного физического лица на банковские карты или электронные кошельки других физических лиц в течение определённого периода времени, и наоборот (перевод средств с карт или электронных кошельков других физлиц на карту одного физлица).

Для выявления этих операций внесены критерии в действующие нормативно-правовые документы с определённой периодичностью и объёмом операций (500 БРВ и больше).

«Данные новые правила не распространяются на операции, связанные с возвратом вкладов физических лиц на электронные кошельки или банковские карты, а также расчёты за товары и услуги, в частности, первоначальный взнос по ипотечному кредиту или автокредит», — подчеркнули в ЦБ.

То есть при анализе операции, совершённых по сберегательным и кредитным счетам, не будут учитываться как подозрительные и не будут передаваться в специально уполномоченный государственный орган — Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

«Сегодня, исходя из собственных рисков, коммерческие банки ввели пороговые критерии для мониторинга по количеству привязанных банковских карт у одного физического лица или сумме транзакций в мобильных приложениях», — говорится в сообщении.

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями сортирует, обрабатывает и анализирует сообщения о подозрительных операциях, связанных с денежными средствами и иным имуществом, чтобы противодействовать легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, пояснили в ЦБ.

Финансист Отабек Бакиров ранее предложил пересмотреть поправки, чтобы новые правила не распространялись на переводы между собственными картами и электронными кошельками клиента в разных банках, чтобы избежать оттока клиентов.

В новом комментарии в четверг он подчеркнул, что регулятор должен включить перечисленные выше уточняющие положения в правила, потому что «работать должны не заявления, а правила».