Центральный банк Узбекистана внёс изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках.

Согласно поправкам, которые вступили в силу 3 апреля, следующие операции будут признаваться подозрительными:

перевод клиентом денег с банковской карты через мобильное приложение на одну (один) или несколько банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней. Речь идёт операциях на сумму в размере 500 базовых расчётных величин (с 1 мая — 165 млн сумов) и больше;

получение клиентом на карту средств с одной (одного) или нескольких банковских карт или электронных кошельков на 500 БРВ и больше, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;

перевод денег через мобильное приложение с 5 и более банковских карт (электронных кошельков) на один иностранный электронный кошелёк, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;

поступление денег на 5 и более банковских карт (электронных кошельков) с одного иностранного электронного кошелька, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;

перевод денежных средств через мобильное приложение с одной (одного) банковской карты (электронного кошелька) на 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;

поступление денежных средств с 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков на 1 банковскую карту (электронный кошелёк) единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней.

Подозрительная операция — операция, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой у банка в процессе осуществления внутреннего контроля возникло подозрение об ее осуществлении для легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения.



По словам финансиста Отабека Бакирова, таким образом предпринимается попытка борьбы с переводами, которые приобрели товарный или коммерческий характер, однако это может привести к оттоку клиентов.

Финансист предложил пересмотреть поправки, чтобы новые правила не распространялись на переводы между собственными картами и электронными кошельками клиента в разных банках.

«Газета.uz» направила запрос в Центральный банк.