Новая железная дорога из Китая через Кыргызстан и Узбекистан позволит сэкономить длительность перевозки на семь дней. Об этом 6 апреля заявил в интервью «Биринчи радио» представитель Министерства транспорта Кыргызстана Нурмат Мусабеков, пишет портал Tazabek.

«Одна из причин необходимости строительства железной дороги Китай — Узбекистан — это доступ к крупным портам Жёлтого моря», — отметил он.

По словам министра, в эти порты поступают сборные грузы из Японии и Китая, а далее их распределяют и отправляют по всему миру.

«На сегодня грузы в Европу перевозятся через так называемый северный порт. Из Южной Азии перевозка грузов на данный момент осуществляется только через один маршрут — через Россию и Казахстан через пропускной пункт Хоргос по железной дороге. Маршрут, который мы предлагаем, позволит сэкономить длительность перевозки на 7 дней. Как говорится „время-деньги“, сэкономим время», — прокомментировал Мусабеков.

По его мнению, строительство этой железной дороги сыграет большую роль в мировой торговле, и будет выгодным не только для Узбекистана, Китая и Кыргызстана, но и другим странам.

В 2022 году между Узбекистаном, Китаем и Кыргызстаном было подписано соглашение по разработке технико-экономического обоснования по участку маршрута «Торугарт — Арпа — Кош-Добо — Макмал — Джалал-Абад» протяжённостью 280 км.