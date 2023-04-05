Компания «Узкимёсаноат» и Агентство по управлению государственными активами прокомментировали сообщение о том, что испанская корпорация Maxam инициировала международное арбитражное разбирательство в связи с затянувшимся спором о совместном предприятии в химической отрасли Узбекистана.

В частности, как сообщило издание Eurasianet, Maxam, производящая взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности и гражданского строительства, подала иск в Лондоне в марте этого года. Разногласия касаются доли Maxam в Maxam-Chirchiq — одном из крупнейших предприятий Узбекистана по производству минеральных удобрений и химической продукции. Партнёром является госкомпания «Узкимёсаноат».

«Узкимёсаноат» и АУГА «были очень удивлены и разочарованы», получив уведомления об инициировании арбитражного разбирательства без предварительных условий, несмотря на проведённые переговоры между сторонами.

Действительно Maxamcorp International S. L. в 2007 году совместно с АО «Узкимёсаноат» создала два совместных предприятия — АО «Максам-Чирчик» и АО «Аммофос-Максам».

Несмотря на принятые обязательства, компания Maxam якобы не выполнила свои обязательства по привлечению инвестиций и в настоящее время отказывается от их исполнения, говорится в сообщении.

В свою очередь, АО «Узкимёсаноат» и АУГА категорически отвергают «необоснованные обвинения компании Maxam в нарушении договорных отношений».

«Два совместных предприятия успешно функционируют в течение почти 15 лет. Претензии, инициированные Maxam, являются не чем иным, как попыткой скрыть свои нарушения договорных обязательств и избежать ответственности за неэффективное управление, неэффективность, невнесение инвестиций и несоблюдение законодательства Узбекистана», — отмечается в заявлении.

По данным компании, невыполнение инвестиционных обязательств со стороны компании Maxam существенно затруднит модернизацию и расширение предприятия.

«Узкимёсаноат» и АУГА также выразили удивление тем, что инвестор раскрыл свои претензии, когда «вопросы и позиции сторон на самом деле являются конфиденциальными».

Кроме того, они заявили, что не нарушали никаких договорных или иных обязательств и действовали в рамках законодательства, а также остаются «приверженными мирному и добросовестному разрешению спора с компанией Maxam».

«Узкимёсаноат» и агентство озвучили встречные претензии к компании Maxam. Отмечается, что инвестор за все время работы «был нацелен только на получение дивидендов и не ставил целью улучшение деятельности совместных предприятий».

В частности, как сообщается, обязательства Maxam включали в себя модернизацию совместных предприятий, обеспечение современными технологиями, совершенствование производственного оборудования и техническую поддержку.

«Однако компания Maxam не выполнила свои обязательства. Это подтверждает и авария устаревшего оборудования, произошедшая в октябре 2022 года на заводе АО „Максам-Чирчик“», — говорится в сообщении.

Узбекская сторона заявила, что за последние годы существенно выросла прибыль совместных предприятий, модернизированы действующие мощности, наблюдается улучшение деятельности.

«Это было достигнуто исключительно усилиями узбекской стороны без участия инвестора и его представителей. АО „Узкимёсаноат“ и Агентство выражают надежду правовое разрешение всех имеющихся спорных вопросов. В этой связи узбекская сторона готовит правовую позицию на претензии компании Maxam, которая будет представлена в установленном порядке», — заявили в компании.