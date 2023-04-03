Испанская корпорация Maxam инициировала международное арбитражное разбирательство в связи с затянувшимся спором о совместном предприятии в химической отрасли Узбекистан. Об этом сообщает издание Eurasianet.

Компания Maxam, производящая взрывчатые вещества для горнодобывающей промышленности и гражданского строительства, подала иск в Лондоне в марте этого года. Разногласия касаются доли Maxam в Maxam-Chirchiq — одном из крупнейших предприятий Узбекистана по производству минеральных удобрений и химической продукции. Партнёром является госкомпания «Узкимёсаноат».

Представитель Maxam в интервью Eurasianet отметил «сложные отношения компании с правительством Узбекистана». Предположительно испанская компания предъявляет иск о возмещении ущерба в связи с нарушениями контракта.

«Maxam возлагала большие надежды на мирное урегулирование с правительством Узбекистана, не в последнюю очередь из-за его значительных инвестиций в страну, но дело дошло до того, что они не смогли решить свои проблемы путём диалога и переговоров», — сказал источник издания. «Подача иска в международный арбитражный суд — это их последнее средство правовой защиты».

На запрос «Газеты.uz» пресс-секретарь «Узкимёсаноат» Эшбеков Рустамбек сообщил, что по этому вопросу «в настоящее время готовится точная и обоснованная информация». Кроме того, по его словам, в ближайшие дни в Ташкенте ожидаются переговоры с Maxam.

Совместное предприятие АО Maxam-Chirchiq образовано на базе Чирчикского азотно-тукового завода (ПО «Электрохимпром»), акционированного в 2002 году. В 2007 году компания MaxamCorp S.A.U. приобрела 49% акций АО в рамках процесса приватизации.

Maxam владеет c 2009 года также крупной долей АО «Аммофос-Максам» (бывший Алмалыкский химический завод — ПО «Аммофос»), акционированного в 2001 году.

Чистая прибыль предприятия за 2021 год составила 253,6 млрд сумов, за 2020 год — 140,5 млрд сумов. Данные за прошлый год не представлены. Стоит отметить, что последний существенный факт о компании на едином портале корпоративной информации был опубликован более года назад — 14 февраля 2022 года.

Как отмечает Telegram-канал «КорпИнфо», согласно статье 63 закона «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», cпор, связанный с иностранными инвестициями и возникающий при работе иностранного инвестора на территории Узбекистана, разрешается путём проведения переговоров. В случае, если стороны инвестиционного спора окажутся не в состоянии достичь согласованного разрешения спора путём проведения переговоров, такой спор должен быть урегулирован путём медиации.

Спор, не урегулированный путём проведения переговоров и медиации, должен разрешаться соответствующим судом Узбекистана.

При невозможности разрешения споров вышеуказанными способами, такой спор может быть разрешён посредством международного арбитража, если международным договором и (или) договором, заключённым между инвестором и республикой, предусмотрена соответствующая и действительная арбитражная оговорка.