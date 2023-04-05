Генеральная прокуратура Узбекистана вечером 4 апреля заявила, что не получала от российской стороны запрос на задержание Дмитрия Рылова — мужа Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге и гибели «военкора» Максима Фомина (Владлена Татарского).

«Следует отдельно отметить, что Дмитрий Рылов не пересекал государственную границу Республики Узбекистан, и соответственно не может находиться в нашей стране», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Взрыв в петербургском кафе произошёл 2 апреля, когда Владлен Татарский проводил там «творческий вечер» для своих поклонников. Погиб сам Владлен Татарский, травмы получили 40 человек, сообщило РИА Новости.

По подозрению в совершении взрыва задержана Дарья Трепова — сообщалось, что девушка подарила Татарскому статуэтку, внутри которой было взрывное устройство. Российские СМИ сообщали, что у Треповой на момент задержания была билеты в Узбекистан. Муж девушки Дмитрий Рылов находится в эмиграции, проект «Можем объяснить» писал, что сейчас он в Грузии.

Следственный комитет РФ ведёт дело по статье о теракте. Суд 4 апреля постановил поместить Дарью Трепову под арест.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что «теракт в отношении Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрыв, заявил, что «пауки в банке поедают друг друга». «Вопрос „Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?“ в стране закрученных гаек был вопросом времени, как нарыв созревшего гнойника», — написал он в Twitter.