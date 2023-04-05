В День Земли 22 апреля Федерация экстремального и горного туризма Узбекистана и Программа малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ) Программы развития ООН организует в Узбекистане массовый забег.

Главный посыл организаторов забега — меньше пользоваться автомобилем, больше передвигаться пешком, а также общественным транспортом.

«Где можно пройти в магазин, на базар, на работу — идите пешком, бегайте. Не стоит бояться таких расстояний как 2−3−4 км. Это реально мало. И вы заметите, как лучше будет становится ваше здоровье, как только вы начнёте это делать. Мы слишком часто и много стали надеяться в повседневной жизни на автомобили, меньше двигаться, меньше ходить, меньше бегать. А ведь это так полезно, так здорово и весело», — рассказал «Газете» национальный координатор ПМГ ГЭФ ПРООН в Узбекистане Алексей Волков.

Мероприятие пройдёт в посёлке Балгалы Ахангаранского района Ташкентской области. Старт забега будет у холма, недалеко от дороги.

В забеге будет две дистанции на выбор: 7 и 21 км. Принять в нём участие могут желающие в возрасте от 10 до 90 лет. На дистанцию в 21 км допускаются только те, кто пробежал за прошлый год хотя бы один такой же забег в 21 км. Организаторы оставляют за собой право не допускать участника на максимальную дистанцию. Дети до 16 лет могут принять участие только на забеге на 7 км, при условии его сопровождения ответственным взрослым на протяжении всего маршрута.

Всем участникам нужно будет внести небольшую плату за участие, все их взносы пойдут в благотворительные фонды. В этом году их направят в приюты для животных на корм и лечение.

В забегу смогут принять участие 99 человек, которые первыми зарегистрируются и оплатят стартовый взнос. Регистрация участников здесь.

Сбор участников начнётся в 14:00 часов, сам забег — в 16:00 часов.

Для выкладывания фото и видео с забега в соцсети организаторы подобрали специальный тег #EARTHRUN2023.

В этот же день Федерация парапланеристов будет проводить соревнования на точность приземления. Все собравшиеся смогут наблюдать за этим.

День Земли — это серия международных мероприятий, которые с 1971 года ООН проводит 22 апреля, чтобы побудить людей быть внимательнее к уязвимой окружающей среде планеты.