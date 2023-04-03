Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем (Uzinfocom) договорился о создании в Узбекистане корневого сервера системы доменных имён (DNS K-Root), сообщает пресс-служба Министерства цифровых технологий.

По этому вопросу интегратор провёл переговоры с региональным регистратором доменных имён RIPE NCC 28 марта на мероприятии UADay в Ереване.

Как отмечают в Минцифры, сейчас все запросы пользователей местных сайтов поступают сначала на заграничные DNS-серверы. Это занимает определённое время и затрудняет процесс обработки данных.

По данным ведомства, благодаря появлению K-Root сервера в Узбекистане существенно улучшится поисковой процесс и работа интернета. «Уменьшение зависимости от внешних узлов DNS и каналов интернета приведёт к повышению его доступности», — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что это событие внесёт большой вклад в развитие национальной инфраструктуры интернета, что, в свою очередь, должно значительно повысить её отказоустойчивость и стабильность.

В Uzinfocom отметили, что реализация проекта позволит увеличить «географическую распределенность критической инфраструктуры глобальной DNS и ее устойчивость к повышенным нагрузкам, например, DDoS-атаками».

Как пишет Spot, центр сетевой координации RIPE управляет группой серверов K-Root (k.root-servers.net), которая входит в круг из 13 коренных серверов DNS интернета. Эти серверы отвечают на запросы других DNS-серверов при переводе доменных имён в IP-адреса и позволяют получить список DNS-серверов для всех доменов верхнего уровня, в том числе национальных.

DNS

Как объясняет Selectel, DNS — это технология, которая позволяет браузеру найти запрошенный пользователем сайт по его имени.

Принцип работы DNS похож на поиск и вызов контактов из телефонной книги смартфона, когда звонящий ищет имя, нажимает «позвонить», и телефон соединяет с нужным абонентом. Смартфон при этом не использует само имя человека, а номер телефона, если он внесён в память, без номера по имени позвонить не получится.

То же и с сайтом. Каждому имени сайта соответствует набор цифр формата ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ. Каждый октет (8-битный номер) адреса занимает ровно один байт, поэтому цифры актуальны только на отрезке от 0 до 255. Этот набор называется IP-адресом, примером реального IP-адреса является 192.168.0.154 или 203.113.89.134 . Когда пользователь вводит в адресной строке браузера имя сайта, например google.com, компьютер запрашивает IP-адрес этого сайта на специальном DNS-сервере и после получения корректного ответа открывает сам сайт.

Это и есть «книга контактов» интернета. DNS-сервер — это специализированный компьютер (или группа), который хранит IP-адреса сайтов. Последние, в свою очередь, привязаны к именам сайтов и обрабатывает запросы пользователя. В интернете много DNS-серверов, они есть у каждого провайдера и обслуживают их пользователей.

DNS-серверы верхнего уровня, которые содержат информацию о корневой DNS-зоне, называются корневыми. Этими серверами управляют разные операторы. Изначально корневые серверы находились в Северной Америке, но затем они появились и в других странах. Основных серверов — 13. Но, чтобы повысить устойчивость интернета в случае сбоев, были созданы запасные копии корневых серверов. Теперь количество корневых серверов увеличилось с 13 до 123.