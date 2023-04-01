Министерство юстиции Узбекистана прокомментировало действия бывшего начальника управления юстиции Хорезмской области, который был приговорён к 1,5 годам ограничения свободы по обвинению в половой связи с несовершеннолетними воспитанницами детского дома.

Как мы сообщали ранее, в Хорезмской области трёх несовершеннолетних воспитанниц семейного детдома принуждали к половой связи с главами областного управления юстиции и районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Заведующая детдомом была приговорена к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы, а два чиновника получили ограничение свободы и вышли на свободу.

В Министерстве юстиции сообщили, что несмотря на требование соблюдения этических норм и нетерпимость в системе министерства к любым действиям, которые могут нанести ущерб репутации государственного служащего, возможности контроля за соблюдением этих правил каждым из тысяч сотрудников в нерабочее время ограничен.

«Нас глубоко потрясли действия главы областного управления министерства, о которых говорилось в новостях, которые не соответствуют ни законам, ни этике, ни ценностям. Он был освобождён от должности, как только мы узнали об этом преступном деянии. В отношении него был вынесен соответствующий приговор суда и он привлечён к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

«Суды осуществляют свою деятельность независимо от должностных лиц госорганов и организаций, самостоятельно выносят решения», — отметили далее в Минюсте, подчеркнув, что не имеют полномочий толковать приговор в отношении бывшего сотрудника.

Министерство юстиции напомнило, что на днях Законодательная палата Олий Мажлиса приняла пакет поправок, направленных на защиту женщин и несовершеннолетних от насилия. На основании этих изменений усиливается ответственность за преступления против половой свободы, а смягчающие обстоятельства, в том числе условно-досрочное освобождение, для этих лиц будут отменены. Документ готовится к рассмотрению в Сенате. Потом его должен подписать президент.

Министерство заявило, что готово сотрудничать со всеми активистами в совершенствовании законодательства, направленного на усиление правовой защиты женщин, особенно несовершеннолетних и с инвалидностью.

Согласно данным сайта Верховного суда, дело в начале сентября 2022 года рассматривал судья Хивинского районного суда по уголовным делам Дилмурод Атамуратов. Подсудимыми по делу проходили заведующая детским домом Юлдуз Худайбергенова, бывший начальник Янгиарыкского районного отдела по ЧС Анвар Курязов и бывший начальник Управления юстиции Айбек Машарипов.