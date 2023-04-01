Детский омбудсман Узбекистана Алия Юнусова изучает ситуацию с изнасилованием трёх воспитанниц семейного детского дома №1 в Ургенче Хорезмской области. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.

«Детский омбудсман придерживается позиции, что любое половое преступление против детей должно наказываться суровыми видами наказания», — говорится в заявлении.

Алия Юнусова взяла ситуацию под контроль изучает все материалы, имеющие отношение к делу, отмечается в заявлении.

На вопрос «Газеты.uz», планируется ли вывезти детей из Хорезмкой области, детский омбудсман сообщила, что «если будет необходимость, будет обеспечена их безопасность».

Мы писали, что в сентябре 2022 года суд Хивинского района под председательством Дилмурода Атамуратова вынес приговор заведующей детдомом Юлдуз Худайбергеновой, бывшему начальнику управления юстиции Хорезмской области Айбеку Машарипову и бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову.

Первая приговорена к 5,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие и финансово ответственные должности в течение 1 года. При этом два бывших чиновника получили по 1,5 года ограничения свободы.

Общественности о деле не было известно в течение почти семи месяцев, пока об этом не сообщил проект против насилия Nemolchi.uz.