Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 24 марта утвердил новую программу приватизации государственных активов на 2023 год.

В документе говорится, что Агентство по управлению госактивами, хокимияты и другие госорганы провели анализ и предложили сократить свыше 30 тысяч государственных учреждений, предприятий с госучастием и предприятий их системы, а также объектов недвижимости.

Глава государства утвердил перечень из 1001 объекта с госдолей, который планируется продать целиком через публичные торги.

Как отмечает Spot, речь идёт о «дочках» и долях в фирмах 39 крупных госкомпаний, 8 банков, 20 министерств, а также других госорганов и местных властей.

Среди реализуемых объектов:

50 активов «Узавтосаноат», в том числе дилерские центры (их начали приватизировать ещё в 2018 году);

доли «Узбекистон темир йуллари» в UzXCMG, «Узтемирйулконтейнере», тресте «Куприккурилиш»;

14 нефтебаз «Узбекнефтегаза», заправки UNG Petro, доля в СП с «Татнефтью», футбольные клубы «Бухоро», «Насаф», «Машъал» и другие;

8 пакетов акций «Узкимёсаноат», включая Ammofos Maxam и Maxam-Chirchiq;

доли Uztelecom в интернет-провайдерах Buzton и East Telecom (миноритарная), а также в заводе волоконно-оптических кабелей GOC-UZ;

25% в узбекско-американском СП UzCaseMash;

20% в СП LG CNS Uzbekistan;

внешнеторговая госкомпания Uztrade;

венчурный фонд UzVC;

госдоли в гостинице «Узбекистан» (80,1%), АО «Фотон» (85,6%) и т. д.

При выставлении на торги активов при необходимости поручено учитывать установление таких условий, как сохранение профиля их текущей деятельности либо организация на их базе деятельности в одном конкретном направлении.

Комитету по развитии конкуренции и защите прав потребителей вместе с АУГА поручено выполнить инвентаризацию эксклюзивных прав, предоставленных предприятиям из списка, и внести предложения по их отмене.

Кроме этого, на торги выставят 1046 объектов недвижимости, принадлежащих государству и компаниям с госдолей. Больше всего имущества предполагается продать в Ташкенте — 150 объектов, отмечает Spot.

Как мы писали, документом также утверждён список из 40 госпредприятий, акции которых выставят на «народное IPO».