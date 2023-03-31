Президент Беларуси Александр Лукашенко во время послания народу и парламенту 31 марта призвал объявить перемирие в Украине, сообщила БелТА.

«Вопрос один: что сделать? Все вы понимаете и знаете, путь один: переговоры. Переговоры без предварительных условий, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!» — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства убеждён, что переговоры надо начинать именно сейчас, а не позже: «Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация».

«Если Россия раньше просила (честно скажу, и у нас тоже) оружие и боеприпасы, чтобы себя обезопасить, сегодня они ни у кого не просят. Почему? Потому что военно-промышленный комплекс — и я это знаю точно — сегодня в России разворачивается на полную мощь. И если этот военно-промышленный комплекс развернётся на полную мощь, о мире будет говорить трудно. С другой стороны, если Украина будет напичкана оружием (западным, там уже не осталось советского), если переподготовку пройдут военные, также будет армада. И мы потеряем не полмиллиона убитыми и искалеченными», — заявил Александр Лукашенко.