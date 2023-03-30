Бразилия и Китай достигли объявили о создании совместной клиринговой палаты, сообщает бразильское издание Folha.

Клиринговая палата — это банковское учреждение, которое позволяет заключать сделки и предоставлять кредиты между двумя странами в национальных валютах. Теперь страны смогут проводить трансграничные операции напрямую без необходимости конвертировать свои валюты в доллары США. Это, как ожидается, удешевит транзакции и снизить зависимость от доллара.

«С Бразилией подписано соглашение об оплате в юанях, что значительно облегчает нашу торговлю. Мы собираемся расширять сотрудничество в сфере продовольствия и полезных ископаемых, искать возможность экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью из Китая в Бразилию и из Бразилии в Китай», — заявил заместитель министра торговли КНР Го Тинтин.

Меморандум о клиринговых механизмах с использованием китайских юаней был подписан Народным банком КНР и Центральным банком Бразилии 8 февраля.

Бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil) заявило, что новая договорённость «сократит затраты, будет способствовать ещё большему расширению двусторонней торговли и облегчит инвестиции».

По данным издания, Китай является крупнейшим торговым партнёром Бразилии за последние с 2010 года. В 2022 году товарооборот между двумя странами достиг рекордных 150 млрд долларов.