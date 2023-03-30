29 марта в Ташкенте открылся первый в Узбекистане автоматизированный санитарно-гигиенический узел (туалет). Он расположен возле дома 4 по улице Локомотив в Мирабадском районе, сообщает Министерство культуры и туризма.

Работающий круглосуточно, узел оборудован душевой и приспособлен для людей с инвалидностью. В женской части встроен киоск для приобретения гигиенических средств и подгузников.

Количество таких туалетов должно вскоре вырасти — участки для установки современных санузлов выделены более чем 150 субъектам предпринимательства. Участки площадью 80−100 кв. м выделяются через электронный аукцион.

Предприниматель Камолиддин Данабоев, открывший санузел, говорит, что поддержку ему оказали Минкультуры и туризма и хокимият Ташкента. Оборудование завезено из Китая, Беларуси и России.

Все процессы в туалете автоматизированы. Если посетитель находится в помещении очень долго, подаётся предупреждающий сигнал. Оно также оборудовано кнопкой SOS на случай, если пользователю понадобится помощь. Имеется также отдельное помещение для персонала по обслуживанию узла.

По данным Минкультуры и туризма, в 2022 году по стране насчитывалось почти 7600 общественных туалетов, в 2017 году их было всего 200.

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