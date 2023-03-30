На обсуждение вынесен проект закона о переводе уголовной ответственности за нарушение правил торговли или оказания услуг в административную юрисдикцию, сообщила Norma.uz.

В соответствии с проектом предполагается исключение уголовной ответственности за нарушение правил торговли или оказания услуг.

При этом предлагается установить административную ответственность за нарушение правил торговли или оказания услуг в особо крупном размере (от 500 базовых расчётных величин и выше).

В качестве санкции предусмотрен штраф — в отношении граждан 200 БРВ, а в отношении должностных лиц — 300 БРВ.

Обсуждение проекта продлится до 13 апреля.

Напомним, с предложением полностью отменить уголовную ответственность за нарушение правил торговли выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями 22 августа 2022 года.