Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 марта принял делегацию КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарём Партийного комитета Компартии Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуем, сообщила пресс-служба главы государства.

Обсуждалась реализация совместных проектов в сфере возобновляемой энергетики, развития транспортной инфраструктуры, создания промышленных парков и сельскохозяйственных кластеров в регионах Узбекистана с участием ведущих китайских компаний.

На встрече также была подчёркнута взаимная заинтересованность в ускорении проекта строительства железной дороги «Узбекистан — Кыргызстан — Китай».





Отмечены широкие возможности для расширения сотрудничества Ташкентской, Самаркандской и других областей Узбекистана с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, в том числе в области торговли, логистики, медицины, аграрного сектора, туризма и образования.

Шавкат Мирзиёев дал поручения по активизации взаимных контактов и обменов, организации визитов и бизнес-форумов, а также принятию отдельной «дорожной карты» по продвижению приоритетных проектов и программ.

В этот же день состоялась торжественная церемония подписания двусторонних соглашений о взаимодействии в сферах энергетики и торговли между Узбекистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ).

В мероприятии приняли участие руководство МИПТ, Министерства энергетики, главы администраций Ташкентской и Джизакской областей и первый заместитель председателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Хадан Кабин, а также более 40 представителей крупных компаний двух стран.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления компании Huadian Xinjiang Power Хан Сун подписали меморандум о взаимопонимании по строительству солнечных электростанций в Навоийской и Ферганской областях.

В числе подписанных документов также меморандумы о сотрудничестве в области торговли, возобновляемой энергетики и соглашения об установлении партнёрских отношений между Ташкентской области и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Предметом соглашений является взаимодействие сторон с целью создания благоприятных условий для расширения сотрудничества.