В социальных сетях появилось видео, на котором кабинка карусели «Твистер» в парке в Бухаре, в которой сидит семейная пара с маленьким ребёнком, падает вниз.

В пресс-службе УВД Бухарской области сообщили, что инцидент произошёл днём 26 марта в парке «Сомонийлар». Пострадавшие были с травмами госпитализированы, их состояние «хорошее».

В Telegram-канале «Потребитель Бухара плюс» при этом написали, что «у ребёнка трещина в черепе, сотрясение, у мужчины сломана рука, ушибы, сотрясение, у женщины гематомы внутренних органов, сотрясение, ушибы».

В Инспекции по контролю горнодобывающей, геологической и промышленной безопасности сообщили, что состояние аттракционов в парке было изучено в декабре прошлого года.

Проверка показала, что аттракцион «Твистер» не проходил статические и динамические испытания, а его владелец не имел разрешения на его использование. Кроме того, не был назначен сотрудник, ответственный за безопасность на аттракционе. Рабочая группа, проводившая изучение, предписала устранить недостатки и запретила использование аттракциона.

Несмотря на запрет, аттракцион использовался без надлежащего ежедневного технического контроля, говорится в сообщении. Инспекция намерена провести обследование аттракциона.

УКД ОВД Бухары проводит следственные действия по факту происшествия.