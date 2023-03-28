В субботу, 24 марта, было опубликовано сообщение о совещании под председательством президента Узбекистана по вопросам развития процесса приватизации, где на фоне информации об успешных крупных сделках было заявлено о «народном IPO» 40 компаний.

Я полностью поддерживаю идею максимального выхода государства из собственности компаниями, особенно путём их публичной продажи через биржу, однако меня насторожило наличие аж 40 компаний в списке. Если прошлый список включал 21 компанию, большая часть из которых не просто не была готова к этому, а вовсе не нуждалась в IPO, то как можно было расширить список до 40 компаний?

Сегодня в социальных сетях были опубликованы дополнительные детали, а позже и текст документа, раскрывающие идею авторов о реализации акций компаний через площадку Е-auksion.

Если бы меня попросили прокомментировать эту новость одним словом, то я бы с лёгкостью назвал слово — КАТАСТРОФА!

Считаю эти предложения крайне негативными для рынка капитала Узбекистана, если не сказать полностью неприемлемыми, способными повредить всему процессу развития рынка ценных бумаг и процесса приватизации публичных компаний, так как они касаются инфраструктуры и базовых принципов организации фондового рынка, а также создают параллельную «серую» нелицензированную биржевую площадку, что будет огромным шагом назад для развития фондового рынка страны.

Ещё большее недоумение вызывает то, что документ не был обсуждён с профессиональным сообществом рынка ценных бумаг и «широкой общественностью». Более того, по слухам, даже регулятор рынка, биржа и Агентство стратегических реформ при президенте Узбекистана, являющееся согласно недавнему постановлению акционером / фактическим управляющим указанных компаний, узнали о нём из пресс-релиза.

По такой же схеме были опубликованы изменения в закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №814, вызвавшие сильную критику у профессионального сообщества и международных экспертов ввиду их противоречия международным нормам и рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития и фактически лишающие миноритарных инвесторов права номинировать независимых директоров в АО.

В такой ситуации вызывает недоумение факт подготовки такого документа — налицо либо крайне низкое понимание авторами основ функционирования и развития фондового рынка, либо намеренные деструктивные действия для саботажа реформ и начинаний, инициированных президентом Узбекистана.

Подразумевается реализация акций 40 компаний из госдоли путём предложения местным розничным инвесторам через площадку E-auksion, которая будет модернизирована для онлайн-идентификации граждан и позволит им напрямую приобретать ценные бумаги. Данный процесс назван «народным IPO».

Фактически, данное предложение является «популистским лозунгом» и не имеет под собой ни логической, ни законодательной, ни технической базы, а также идёт в разрез со всеми попытками интеграции Узбекистана с международными финансовыми рынками и доступа наших граждан к организованным торгам с целью приобретения акций ведущих предприятий страны.

Важно понимать, что E-auksion, несмотря на эффективность и успехи в области реализации зданий, имущества, арендных договор и т. д. , находится в абсолютном «правовом вакууме» с точки зрения законодательства о рынке ценных бумаг — там не имеется ни лицензионного контроля за работой торговой площадки, ни правил торгов, ни листинговых требований для эмитентов, ни лицензирования участников рынка.

Это значит, что у потенциальных инвесторов не будет возможности обратиться к регулятору за защитой своих прав и придётся один на один столкнуться со всеми проблемами и рисками, которые могут присутствовать на этой площадке. На такой нелицензированной площадке не смогут торговать институциональные инвесторы ввиду собственных жёстких комплаенс- и риск-менеджмент-процедур.

Даже если отодвинуть в сторону эти риски, создание параллельной торговой площадки приведёт к фрагментации рынка, потере и без того ничтожной ликвидности, созданию возможностей для манипулирования цен, инсайдерской торговли, появлению двух параллельных котировок на бумаги, что вызовет недоумение как институциональных инвесторов (их администраторы и аудиторы будут использовать меньшую цену, которая скорее всего будет на менее регулируемой площадке и подвержена манипулированию).

Всё, что делалось на фондовом рынке Узбекистана в последние годы, было направлено на решение именно этих проблем, и как только начали появляться какие-то результаты, на них планируют сбросить атомную бомбу под названием E-auksion.

Даже если обратиться к простой логике, видно, что продажа части акций из госдоли (кстати, это называется SPO, т. е. вторичная продажа уже существующих акций, когда деньги попадают в карман к продавцу) идёт в разрез с идеей проведения IPO/FPO тех же компаний, включая размещения их ценных бумаг на международных биржах. Мотивация продавцов (акционера для пополнения бюджета и компании для привлечения средств) — разная, сроки и equity story — разные, порядок ценообразования — разный. Всё это приведёт к уходу с нашего рынка всех институциональных и профессиональных инвесторов.

Зачем участвовать в IPO и покупать акции на организованном рынке по всем правилам, если есть риск, что завтра на другой (нелицензированной) торговой площадке, на которую не распространяются регуляции, сделки по тем же акциями, вероятнее всего, пройдут по другим, более низким ценам?

В таких условиях любое публичное размещение акций практически обречено на провал, то есть на среднесрочное падение цены и убытки и потерю денег простыми гражданами страны. Это просто разрушит веру граждан в реформы, приватизацию, развитие рынка, да и в целом в обещания государства.

Кстати, возвращаясь к корпоративному управлению и ответственности: вызывает недоумение, почему сотрудники Агентства по управлению государственными активами, передавшие контроль над компаниями Агентству стратегических реформ, публично рассказывают о планах IPO как о свершившемся факте, что является введением инвесторов в заблуждение.

Более того, такое отношение к термину «народное IPO» вызывает большие опасения — в соседних странах, использовавших такой термин, прошло всего по 1−3 сделки (Роснефть, ВТБ, Казатомпром), они долго и профессионально готовились и почти все закончились неудачно для местных розничных инвесторов. А что говорить о 40 таких сделках? Предполагаю, что это просто перечень АО, где имеется госдоля, включая такие компании, ранее присутствовавшие в списках приватизации, такие как АО Alskom, АКИБ «Ипак Йули Банк» и другие, где доля государства составляет менее 1%, или чуть больше, но в сумме, не превышая нескольких десятков или сотен миллионов сумов. Как можно такую сделку называть IPO, а тем более «народным IPO»? Это превратит этот термин в простое ругательство или насмешку.

Ещё одним спорным вопросом является возможность технической интеграции Е-auksion и Единого программного торгового комплекса (ЕПТК), что вызывает сомнения, учитывая как сложно идёт процесс интеграции ЕПТК с чем бы то ни было.

И ещё одно замечание: предполагается IPO ГУП «Центральный депозитарий». Давайте просто представим, что кто-то из числа лиц под международными санкциями приобретёт хотя бы одну акцию в рамках сделки на открытых торгах и выложит сообщение в социальные сети, хвастаясь началом инвестиций в «дружественную» страну. Представляю реакцию тех международных банков, который рассматривают возможность начала работы в качестве банка-кастодиана в Узбекистане, а особенно международных клиринговых компаний, планирующих выход на наш рынок, о чем разговор идёт долгие годы и потречена уйма усилий. Пожалуй, после таких новостей придётся попрощаться с этой идеей на десятилетие…

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