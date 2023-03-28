В социальных сетях опубликованы снимки человеческих костей, обнаруженных на берегу Чарвакского водохранилища в Ташкентской области. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана по запросу «Газеты.uz» прокомментировали ситуацию.

По данным прокуратуры Бостанлыкского района, изучившей территорию, на этом берегу раньше находилось кладбище «Безгати бог», где хоронили жителей села Боладала (карта). С повышением уровня воды кладбище оказалось затопленным.

«Выяснилось, что такая ситуация наблюдается каждый год в результате понижения уровня воды в Чарвакском водохранилище», — сообщили в прокуратуре.

Бостанлыкская прокуратура проводит доследственную проверку по данному факту.