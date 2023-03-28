Временно исполнявший с января обязанности хокима Ташкента Бахтиёр Рахманов назначен на должность первого заместителя хокима города Ташкента по вопросам строительства, развития коммуникаций, экологии и озеленения.

Соответствующее решение нового исполняющего обязанности хокима Ташкента Шавката Умурзакова опубликовано на Едином электронном портале E-qaror.

Напомним, Бахтиёр Рахмонов был назначен и. о. хокима Ташкента 16 января, после того как экс-глава столичной администрации Джахонгир Артыкходжаев был отправлен в отставку за серьёзные недостатки в бесперебойном снабжении населения электроэнергией.

В марте исполняющим обязанности хокима Ташкента стал Шавкат Умурзаков, экс-глава компании «Узавтосаноат», также ранее работавший в Генеральной прокуратуре.

Отметим, что до назначения Бахтиёра Рахмонова и. о. хокима в названии его должности присутствовали только вопросы архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций. Сферы экологии и озеленения в нем не значились.

Бахтиёр Рахмонов родился в 1959 году, окончил Киевcкий инженерно-строительный институт и Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

В 2005—2008 годах работал генеральным директором Ташкентского городского территориального коммунально-эксплуатационного объединения, в 2008—2011 годах был хокимом Мирабадского района Ташкента.

С 2011 года по март 2016 года занимал пост первого замхокима столицы по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства. Затем был назначен заместителем хокима по этим же вопросам.

В апреле 2017 года был назначен хокимом Сергелийского района, а в мае 2018 года возглавил хокимият Алмазарского района столицы.