Агентство по управлению государственными активами Узбекистана достигло соглашения о продаже государственной доли в размере 57,118% в уставном капитале Coca-Cola Bottlers Uzbekistan (CCBU) группе компаний Coca-Cola İçecek A. Ş. (CCI, Турция) через дочернюю компанию CCI International Holland B. V. за 252,28 млн долларов США. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба агентства.

Сделка одобрена Государственной комиссией по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества. Закрытие сделки потребует определенных одобрений со стороны регулирующих органов.

Сделка была организована в форме открытого процесса продажи в соответствии с указом президента Узбекистана от 27 октября 2020 года. В качестве финансового консультанта АУГА выступил инвестиционный банк Rothschild & Co., юридического консультанта — фирма Dentons.

Coca-Cola Bottlers Uzbekistan — крупнейший производитель газированных безалкогольных напитков в Узбекистане, имеет производственные мощности в Ташкенте, Намангане и Ургенче, а также сеть складов. По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 205 млрд сумов.

Coca-Cola İçecek является одним из крупнейших предприятий в структуре Coca-Cola. Её основные владельцы — Anadolu Efes и The Coca-Cola Company.

Объявление о продаже госдоли в уставном капитале CCBU было опубликовано АУГА в декабре прошлого года. Coca Cola İçecek одной из первых подала заявку на участие в тендере в начале января.

В первой половине 2021 года Узбекистан заработал на приватизации госактивов 105 млн долларов, сообщил глава АУГА Акмалхон Ортиков в конце июля. Всего в этом году выставлено на продажу 900 объектов, которые могут принести до конца года всего 600 млн долларов