Президент Узбекистана 23 марта на селекторном совещании, посвящённом наращиванию производства продовольствия, анонсировал внедрение с 1 мая порядка возмещения суммы уплаченного НДС для граждан из социального реестра.

Лица, включённые в социальный реестр, получат возврат НДС при покупке мяса крупнорогатого скота, овец и птицы, яиц и растительного масла.

Заместитель министра экономики и финансов Дилшод Султанов рассказал «Газете.uz» о целях этого нововведения и почему льготы по НДС, которые предоставлялись в прошлом, являются неэффективной мерой.

Замглавы Минэкономфина напомнил, что в 2022 году мясо и масло растительное было освобождено от уплаты НДС. Однако установление дифференцированных ставок или предоставление льгот по НДС является неэффективной мерой по снижению стоимости товаров (услуг), так как от снижения ставок или от предоставления льгот наибольшую выгоду получают лица, которые их потребляют в большем количестве, считает он.

«Поскольку состоятельные граждане потребляют больше, чем граждане с низкими доходами, то выгоды от льгот по НДС (при условии, что за счёт льгот обеспечено снижение цен) получают именно они», — подчеркнул замминистра.

По его словам, предоставление адресной поддержки социально-уязвимым слоям населения через возмещение, а не через освобождение от НДС является одним из современных механизмов их поддержки.

«В этой связи все больше стран стремятся перейти к прогрессивной системе НДС, при которой поддержка граждан с низкими доходами осуществляется через прямую компенсацию НДС, уплаченного ими при покупке товаров или услуг», — указал он.

Власти пока работают над созданием механизма по возврату суммы НДС гражданам с низкими доходами. Как ожидается, этот порядок затронет около 2 миллионов семей, включённых в единый социальный реестр, считает Дилшод Султанов.

Замминистра напомнил, что все граждане уже сейчас могут получить 1-процентный кэшбек от покупок в приложении Налогового комитета Soliq. «Возможно, механизм возврата НДС будет реализован через это приложение», — отметил он.

Ранее Дилшод Султанов назвал «маловероятным» снижение цен при уменьшении НДС с 15% до 12%, так как компании «вряд ли отдадут весь выигрыш от снижения налоговой ставки покупателям». По его словам, падение цен возможно на конкурентных рынках.

Летом 2022 года замминистра также заявил, что эффект от льгот по НДС «был никаким» и их продление нанесёт вред экономике. Он также признавал разрывы цепочки налога в сфере общепита из-за обнуления НДС на мясо и другое продовольствие. Тогда Дилшод Султанов анонсировал разработку более адресных льгот по НДС.