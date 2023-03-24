Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал, как недавнее снижение основной ставки Центрального банка Узбекистан повлияет на экономику.

Ставка в 14% действовала в Узбекистане с конца 2020 года по март 2022-го, когда Центральный банк повысил ставку сразу на три процентных пункта — до 17%. В течение прошлого года регулятор дважды снизил ставку — сперва до 16%, затем до 15%, а в марте нынешнего года ее значение вновь вернулось к 14%.

По данным ЦЭИР, в результате снижения основной ставки на 1 процентный пункт, ВВП страны увеличится на 0,55% по сравнению с базовым сценарием (прогноз ЦБ по базовому сценарию — 4,5−5%).

Кроме того, снижение номинальной процентной ставки снизит реальные процентные ставки в экономике, что должно простимулировать рост потребления населения, поскольку ожидается снижение доходности по депозитам, а займы станут доступнее.

Эксперты центра считают, что снижение ставки увеличит объем кредитов, выданных населению, на 2,6%. В результате валовое потребление населения увеличится на 0,2% по сравнению с базовым сценарием.

Согласно исследованию Международного валютного фонда (МВФ), изменение основной ставки на 1 процентный пункт приводит к изменению кредитных ставок в среднем на 0,6 процентных пункта, а ставок по депозитам — на 0,35 п. п.

Таким образом, это простимулирует банки снизить кредитные ставки и поощрит частные инвестиции. Как ожидается, объем валовых инвестиций увеличится на 0,68%.

По оценкам ЦЭИР, снижение ставки ЦБ может увеличить объем выдаваемых кредитов в разрезе секторов экономики следующим образом: