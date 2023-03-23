В социальных сетях распространилось видео с повреждённой фасадной частью многоэтажного жилого здания в Ташкенте. В сообщениях отмечалось, что это предположительно связано с землетрясением.

Реакция Минстроя

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана для изучения ситуации направило запрос в инспекцию по контролю в сфере строительства.

Сообщается, что объект в Яшнабадском районе (судя по записи, находится рядом с трёхуровневой развязкой на перекрёстке бывшего «ТАПОиЧ») принадлежит строительной компании ООО First Developing Group, которая строит там жилой комплекс Parkent Plaza.

По данным инспекции, повреждение фасада на одном из домов произошло из-за того, что производитель кирпичей Stone Brick поставил некачественную продукцию. Застройщик подал заявление в суд о возмещении ущерба.

Отмечается, что ремонт фасада планируется завершить в апреле.

В министерстве также сообщили, что за последние дни на короткий номер 1298 не поступало сообщений о зданиях, разрушенных или повреждённых в результате землетрясения.

Реакция компании

В компании FDG сообщили, что трещины на фасаде ЖК Parkent Plaza возникли ещё до произошедшего землетрясения и они «связаны с ненадлежащим качеством поставленных облицовочных материалов».

«В ходе обильных дождей, прошедших в 2020 и 2021 годах, стали образовываться трещины на фасаде дома. В конце 2021 года наша компания обратилась в Ташкентский межрайонный экономический суд с иском к поставщику в связи с поставкой материалов ненадлежащего качества. Решением суда по делу № 4−1001−2120/25706 была признана вина поставщика. И в апреле 2023 года запланированы ремонтные работы», — говорится в сообщении.

По данным застройщика, «дефекты облицовки носят декоративный характер и никоим образом не связаны с надёжностью несущих конструкций».

«Более подробную информацию о конструктиве наша команда давала в статье в феврале 2023 года. Наши ЖК соответствуют стандартам и строительным нормативам, в особенности к требованиям сейсмической устойчивости. В этом сегодня убедились такие СМИ, как Kun.uz, Xabardor.uz, Sevimli TV, Zo’r TV, посетив наш ЖК Parkent Plaza. Более того, своевременно отреагировали МЧС Узбекистана и хокимият Яшнабадского района, произвели проверку ЖК», — заявили в компании.