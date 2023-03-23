С 27 марта по 5 апреля в Ташкенте запланированы однодневные отключения горячей воды для проведения испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.
«Испытания тепловых сетей на расчётную температуру необходимы для выявления дефектов на тепловых сетях и их устранения до начала следующего отопительного сезона», — говорится в сообщении.
Раньше в столице отключения горячей воды весной и осенью длились пять дней.
Во время испытаний возможны повреждения трубопроводов и выбросы горячей воды на дороги и тротуары. Водителей, пешеходов и людей, находящихся в административных и жилых зданиях, просят быть внимательными и соблюдать осторожность.
О неисправностях можно сообщать по телефону 78−129−01−85.