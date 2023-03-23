С 27 марта по 5 апреля в Ташкенте запланированы однодневные отключения горячей воды для проведения испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.

Даты и адреса отключений

«Испытания тепловых сетей на расчётную температуру необходимы для выявления дефектов на тепловых сетях и их устранения до начала следующего отопительного сезона», — говорится в сообщении.

Раньше в столице отключения горячей воды весной и осенью длились пять дней.

Во время испытаний возможны повреждения трубопроводов и выбросы горячей воды на дороги и тротуары. Водителей, пешеходов и людей, находящихся в административных и жилых зданиях, просят быть внимательными и соблюдать осторожность.

О неисправностях можно сообщать по телефону 78−129−01−85.