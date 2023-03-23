Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана прокомментировало распространяемые в Telegram-каналах фейковые сообщения о возможности сильного землетрясения в скором времени.

В сообщении, являющемся кликбейтной рекламой новостного Telegram-канала, говорилось, что якобы опубликована точная дата ожидаемого в Узбекистане землетрясения с высокой магнитудой.

В МЧС призвали не верить подобным ложным публикациям. «На сегодняшний день ни в одной стране мира не существует технологий, которые могли бы спрогнозировать дату или даже приблизительное время землетрясения. В силу того, что Узбекистан находится в сейсмоактивной зоне, подземные толчки иногда происходят. Так было всегда», — подчеркнули в ведомстве.

Ещё после разрушительных землетрясений в Турции жители Узбекистана стали задаваться вопросом о вероятности явления подобной силы в стране. «Газета.uz» в феврале поговорила с учёными Института сейсмологии о прогнозировании землетрясений и опубликовала видеорепортаж об этом.