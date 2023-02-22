После серии разрушительных землетрясений в Турции жители Узбекистана стали задаваться вопросом, возможно ли явление подобной силы в стране. Некоторые Telegram-каналы, спекулируя на опасениях жителей, распространяли публикации о том, что в Ташкенте может произойти разрушительное землетрясение.

Предсказывать землетрясения с высокой точностью до сих пор не могут ни в одной стране. Однако эта работа ведётся непрерывно, в том числе в Узбекистане. Уже много десятилетий каждую неделю составляются прогнозы сейсмической активности, которые представляются ответственным ведомствам. В истории было несколько случаев, когда учёные Узбекистана успешно предсказали землетрясения. Почему же нельзя предсказывать все землетрясения? «Газета.uz» поговорила об этом со специалистами Института сейсмологии Академии наук.

Почему происходят землетрясение

Ведущий научный сотрудник Института сейсмологии Роман Ибрагимов пояснил, что Земля покрыта литосферными плитами, которые «плавают» по полужидкой мантии. Движение этих плит образует сильное напряжение. Когда оно превосходит предел прочности контактирующих пород, плиты соскальзывают. В этот момент высвобождается энергия в виде сейсмических волн. На поверхности это ощущается как землетрясение.

Роман Ибрагимов. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Современная литосфера состоит из восьми крупных и множества мелких плит. Места контакта крупных плит образуют так называемые сейсмоактивные пояса, в пределах которых происходит подавляющая часть сильных землетрясений. Интересно, что в пределах одного из таких поясов Тихоокеанского сейсмического пояса происходит более 80% сильнейших землетрясений планеты. Узбекистан расположен на Евроазиатской плите, которая взаимодействует с Индостанской и Аравийской плитами.

Каждый день на территории Узбекистана происходят десятки землетрясений, но люди их не ощущают — толчки фиксирует только специальная аппаратура. А вот сильные землетрясения, которые могут вызвать на поверхности сотрясения с интенсивностью 5−6 баллов, происходят на территории страны в среднем один раз в год, сообщил Роман Ибрагимов.

Сейсмический мониторинг

Сейсмическую активность фиксируют сейсмические станции. На территории Узбекистана их установлено около 50. Они являются частью мировой сети сейсмических станций, что позволяет специалистам страны в режиме реального времени получать данные обо всех землетрясениях в мире.





Энергия, выделившаяся при землетрясении в очаге, измеряется в магнитудах по шкале Рихтера от 1 до 9,5 (не в баллах). В баллах же измеряется интенсивность (сила) сотрясений на поверхности. Она связана со внешними проявлениями подземных толчков — воздействие на здания, людей и так далее. Помимо приборов, определить интенсивность по ощущениям могут не только специалисты, но и обычные жители.

Интенсивность зависит не только от магнитуды и глубины эпицентра, отметил заведующий Лабораторией вариации геофизических полей Института сейсмологии Кахарбай Абдуллабеков. Тип и состояние почвы, геологические особенности региона также влияют на интенсивность.

Кахарбай Абдуллабеков. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

Прогнозы землетрясений

Помимо мониторинга сейсмической активности, в Институте сейсмологии занимаются прогнозированием землетрясений. Изучаются долговременные характеристики сейсмического режима — распределения во времени и пространстве землетрясений различных магнитуд.

По словам Романа Ибрагимова, на каждое землетрясение с определённой магнитудой приходится строго определённое число землетрясений с более низкой магнитудой. Это соотношение в сейсмологии описывает закон Гуттенберга-Рихтера. Отклонения от нормы считаются аномалиями.

«Аномалии — это сейсмические затишья и активизация, когда резко уменьшается или, напротив, увеличивается число слабых землетрясений, а также изменяется соотношение между землетрясениями различных магнитуд», — пояснил Роман Ибрагимов.

Он добавил, что текущую сейсмологическую обстановку специалисты института пытаются спрогнозировать на основании сейсмического режима перед уже произошедшими землетрясениями.

Учёным сегодня известна зависимость между параметрами землетрясения и его предвестниками. Чем землетрясение сильнее, тем дольше по времени оно готовится и тем большую площадь оно охватывает. Исходя из этого и можно прогнозировать землетрясение.

Специалисты разделяют три вида прогнозов: долгосрочные (на десятки лет), среднесрочные (от нескольких месяцев до двух-трёх лет) и краткосрочные (от нескольких часов до месяца).

Сейсмическая карта мира, на которой изображается сейсмическая активность Земли. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Сейсмическая активность отображена волнами. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz» Данные сейсмической активности в Узбекистане. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Данные сейсмической активности в Узбекистане. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»



Долгосрочные прогнозы составляются на основе данных о сейсмическом режиме и деформации земной поверхности, которая выявляется по GPS и геодезическим данным. В среднесрочных и краткосрочных прогнозах анализируются магнитное поле Земли и газохимический состав подземных вод. Однако 100-процентных методов прогноза на сегодняшний день в мире нет, заявили специалисты.

«Если говорить об успешности всех этих прогнозов, то во всём мире долгосрочный прогноз даёт больший процент предсказания. Чем меньше промежуток времени до землетрясения, тем больше число неопределённостей и тем сложнее задача прогноза землетрясения. Успешных краткосрочных прогнозов по всему миру единицы», — отметил Роман Ибрагимов.

Институт успешно предсказал несколько землетрясений. К примеру, Алайское землетрясение в 1978 году, Чимионское и Папское в 1982 и 1984 годах.

Почему же не получается прогнозировать все землетрясения? По словам специалистов, для организации службы прогноза землетрясений необходимо расставить тысячи станций. Для магнитуды 5 расстояние между ними должно быть 30−40 км. Чем больше магнитуда, тем большей должна быть дистанция между станциями. Это довольно дорого.

Специалисты института рассказали, что нестандартное поведение животных может быть также признаком предстоящего землетрясения, однако полностью ориентироваться на них неправильно.

«Бывали ситуации, когда наблюдались предвестники, но не происходило землетрясения. Или же наоборот, произошло землетрясение, но перед ним явных предвестников не было», — отметил Роман Ибрагимов.

В институте также составляют карты сейсмического районирования. Они показывают максимальную балльность, которая возможна в каждой части страны. На основе этих карт составляются строительные нормы и правила.

В Узбекистане действует Межведомственная экспертная комиссия по оценке сейсмической обстановки и прогнозу будущей сейсмической обстановки. Она еженедельно анализирует данные и выносит решение о вероятности возникновения землетрясений магнитудой более 5. Заключения прогнозной комиссии передаются в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Может ли землетрясение в Турции спровоцировать сейсмическую активность в Узбекистане?

На этот вопрос учёные Института сейсмологии заявили, что опасения узбекистанцев беспочвенны.

«Турция и Узбекистан располагаются в пределах различных сейсмоактивных регионов, — сказал Кахарбай Абдуллабеков. — Сейсмичность Турции в значительной степени определяется взаимодействием Аравийской, Африканской и Евроазиатской плит. Сейсмичность на территории Узбекистана в большей степени связана с коллизией Индостанской и Евроазиатских плит».

По словам Кахарбая Абдуллабекова, сейсмический стык этих плит расположен на территории Афганистана, где часто происходят глубокофокусные землетрясения (на глубине в среднем 130 км). Однако до Узбекистана доходят только отголоски этой сейсмической активности.