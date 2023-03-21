Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Узбекистана отменить обвинительные приговоры в отношении журналистов Каракалпакстана Есимкана Канаатова и Абдималика Хожаназарова. Об этом в своём Twitter сообщила международная неправительственная организация.

Напомним, суд под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Даулетбая Разова 17 марта вынес решение, в котором признал журналистов виновными по части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пунктам «а», «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, по предварительному сговору или группой лиц; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета).

Корреспондент газеты «Ишонч», бывший журналист УзА Есимкан Канаатов и главный редактор газеты «Ел хызметинде» Абдималик Хожаназаров получили по 5 лет ограничения свободы.

Канаатов сообщил, что посылал видео зарубежным СМИ, потому что ситуация не освещалась в местных изданиях, из-за чего президент мог не знать о ситуации в Каракалпакстане. Абдималик Хожаназаров отметил, что в опубликованных статьях не заметил «скрытую идею сепаратизма».

За день до вынесения судебного приговора Комитет по защите журналистов отметил, что власти разрешили СМИ присутствовать на судебных процессах по делам о нукусских событиях. При этом CPJ отмечает, что информация о делах подсудимых была крайне ограничена, и власти якобы требовали, чтобы родственники подсудимых не делились документами со СМИ и не общались с журналистами или правозащитниками.

Комитет подчеркнул, что власти Узбекистана должны обеспечить, чтобы представители прессы не подвергались судебному преследованию за свою работу.

Канаатов писал на культурные и экологические темы, а Хожаназаров писал о местных социальных проблемах, сообщили CPJ люди, знакомые с их работой.