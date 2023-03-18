Корреспондент газеты «Ишонч» и бывший журналист УзА Есимкан Канаатов, осуждённый на пять лет ограничения свободы по делу о событиях в Каракалпакстане прошлым летом, назвал приговор суда справедливым.

Суд под председательством судьи судебной коллегии суда Каракалпакстана по уголовным делам Даулетбая Разова 17 марта вынес решение, в котором признал известного нукусского журналиста виновным по части 3 статьи 244 (организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, повреждением или уничтожением имущества, сопротивлением представителю власти с применением или угрозой применения оружия либо других предметов, используемых в качестве оружия, а равно активное участие в массовых беспорядках) и пунктам «а», «г» части 3 статьи 244−1 Уголовного кодекса (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, по предварительному сговору или группой лиц; с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также интернета).

В обвинительном заключении отмечалось, что он «готовил и публиковал статьи, основанные на идеях сепаратизма, а также принимал активное участие в организации массовых беспорядков».

В интервью Kun.uz журналист отметил: «Я считаю приговор суда в отношении меня справедливым. Мне назначили наказание в виде пяти лет ограничения свободы. Я был освобождён [из-под стражи] в зале суда. 1 июля 2022 года напротив дехканского рынка в Нукусе был митинг. На этом митинге собралось много людей. Видео об этом я взял из социальных сетей и отправил российскому информационному агентству „РИА Новости“ и казахстанскому информагентству „Казинформ“. Моя вина заключается в этом».

По его словам, происходившие события не освещались местными информационными агентствами и другими СМИ, из-за чего он решил отправить эти записи зарубежным редакциям.

«Я тогда думал, что президент не знает о ситуации в Каракалпакстане, информация не доходит до президента. Из-за того, что информация не выходила в местных СМИ Узбекистана, я отправил в „РИА Новости“ и „Казинформ“, я подумал, что тогда президент узнает об этом, оставит без изменений Конституцию и успокоит население», — рассказал журналист.

Есимкан Канаатов отметил, что признал свою вину в ходе следствия и сам рассказал о ситуации, из-за чего суд смягчил ему приговор и он смог выйти на свободу.

Абдималик Хожаназаров. Фото: Верховный суд.

Журналист, главный редактор газеты «Ел хызметинде» Абдималик Хожаназаров, осуждённый на пять лет ограничения свободы по аналогичным статьям, также признал свою вину. В обвинительном заключении говорилось, что он «публиковал статьи с сепаратистскими идеями, а также на основании поручений Даулетмурата Таджимуратова собирал предложения граждан по предлагаемым поправкам в Конституцию, предоставлял информацию и активно участвовал в организации массовых беспорядков».

«В статье, опубликованной в газете „Ел хызметинде“, оказалась идея сепаратизма. Несмотря на мой опыт в журналистике в течение долгих лет, на то, что я столько времени работаю руководителем, я не заметил скрытую идею [сепаратизма]. Мы сожалеем о своей вине», — сказал он.

Как мы уже писали, в рамках второго судебного процесса по делу о нукусских событиях, фигурантами которого являются 39 человек, 28 из них получили сроки тюрьмы от 5 лет до 11 лет, 11 остальные осуждены к 5 годам ограничения свободы. Самый большой срок получил адвокат адвокатского бюро «Нызам устинлиги» Оралбай Досназаров.