Генеральная прокуратура Узбекистана разработала специальный Telegram-бот @EnergonazoratBot, через который можно сообщить о незаконном использовании электроэнергии.

После запуска бота можно выбрать язык — узбекский или русский. Далее выбирается регион — в боте представлены город Ташкент, Каракалпакстан и все области. Затем нужно указать адрес. Можно отправить фото, связанное с правонарушением.

13 марта президент Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении дополнений в Уголовный кодекс, согласно которым самовольное подключение к сетям электро-, тепло-, газо- или водоснабжения общего пользования в коммерческих целях либо умышленное повреждение приборов учёта электроэнергии, газа и воды, в том числе их пломб, либо вмешательство в их работу с целью изменения показаний будет квалифицироваться как кража. За это предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.