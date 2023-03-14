Президент Узбекистана 13 марта подписал закон о внесении дополнений в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, самовольное подключение к сетям электро-, тепло-, газо- или водоснабжения общего пользования в коммерческих целях либо умышленное повреждение приборов учёта электроэнергии, природного газа, холодной или горячей воды, в том числе их пломб, либо вмешательство в их работу извне с целью изменения показаний будет квалифицироваться как кража.

Наказание за это определено в 5 лет лишения свободы.

В Кодекс об административной ответственности внесены санкции за подобное правонарушение в незначительном размере. Может быть применён штраф в размере от 10 до 20 базовых расчётных величин (от 3 млн до 6 млн сумов) или административный арест на срок до 15 суток.