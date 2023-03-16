Британский журнал The Economist составил Индекс геополитических союзников России, поддерживающих тесные отношения с РФ. Узбекистан занял в нём последнее 12-е место.

В конце февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном потерпели фиаско». Он отметил, что РФ «укрепляет отношения добрососедства в самом широком понимании этого понятия с мировым большинством».

«На первый взгляд кажется, что Лавров прав», — пишет журнал. 23 февраля, за день до первой годовщины полномасштабного военного вторжения России в Украину, 39 стран отказались поддержать резолюцию ООН с осуждением действий РФ. Несмотря на то, что США и их союзники ввели санкции, «экономика и торговля России держатся удивительно хорошо», отмечают авторы материала.

Дипломатическая устойчивость России, пишет The Economist, заставляет «многих на Западе заламывать себе руки», а СМИ и аналитические центры сетуют, что Запад не смог изолировать Россию или перетащить на свою сторону многие развивающиеся страны.

Данные, которые собрало издание о дипломатических, военных и экономических действиях разных стран, «показывают не столь однозначную картину». Свой индекс, основанный на этих данных, The Economist назвал также Индексом приятелей Путина.





Индекс учитывает 11 показателей поддержки России или потенциал к принуждению в трёх категориях.

Дипломатические . Голосовала ли страна против России по ключевым резолюциям ООН, воздерживалась или поддерживала Россию?

. Голосовала ли страна против России по ключевым резолюциям ООН, воздерживалась или поддерживала Россию? Военные . Есть ли у страны официальный договор о сотрудничестве с Россией? Есть ли на территории страны российские войска или наёмные военные? Поставляла ли она оружие России после начала войны? Зависит ли эта страна от российского оружия? Проводила ли она совместные военные учения с Россией с начала войны?

. Есть ли у страны официальный договор о сотрудничестве с Россией? Есть ли на территории страны российские войска или наёмные военные? Поставляла ли она оружие России после начала войны? Зависит ли эта страна от российского оружия? Проводила ли она совместные военные учения с Россией с начала войны? Энергетические и экономические. Зависит ли страна от российского газа, атомных электростанций или ядерных технологий? Превышает ли доля России 10% от общих объёмов торговли? Увеличился ли экспорт в Россию с начала войны?

Издание отмечает, что индекс не отображает «нюансы дипломатической позиции каждой страны», он лишь предлагает общую оценку того, как страны выбирают свою позицию по отношению к России и могут ли они быть уязвимы к принуждению.

Половина стран из списка, получившие самые высокие баллы индекса, преимущественно связаны с Россией политикой, историей и географией, такие как Армения, Беларусь, Иран, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан.

Издание выделило три категории, к которым относятся страны, попавшие в индекс: «коалиция неудачников», «общество памяти СССР» и «оппортунисты».

«Коалиция неудачников»

У России пять официальных союзников в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Все они обязаны по договору приходить на помощь друг другу в случае нападения на одну из них. Однако ни одна из этих стран не поддержала Россию в ее войне против Украины своими войсками. Беларусь предоставляет только свою территорию в качестве военной базы.

Некоторые из этих стран даже пытаются дистанцироваться от войны.

В дипломатическом плане Россия кажется почти изолированной, пишет The Economist. Лишь четыре страны (Беларусь, Никарагуа, Северная Корея и Сирия) всегда были на ее стороне во время голосований за семь резолюций ООН с 2014 года, когда РФ присоединила Крым.

«Общество памяти СССР»

Примерно 30 других стран номинально нейтральны и обычно воздерживаются во время голосований в ООН по Украине.

Часть этих стран образует некое «общество памяти СССР». Они не предлагают какой-либо серьёзной дипломатической или военной поддержки, но часто склоняются на сторону России, проводя совместные военные учения или «повторяя российские нарративы о расширении НАТО и вине Украины в войне».

Ядерная энергия — ещё один рычаг влияния России, считает издание. «Росатом» — крупнейший экспортёр ядерных реакторов в мире. По данным отчёта Nature Energy, по крайней мере, девять стран, среди которых Бангладеш и Египет, могут быть уязвимы к политическому влиянию, так как зависят от атомных электростанций, которые построила или обслуживает РФ.

Однако нарушения соглашений о газовых поставках в Европу «могут запятнать репутацию России как надёжного поставщика энергоресурсов».

«Оппортунисты»

Третья группа стран воспользовалась санкциями Запада для увеличения торговли с Россией на выгодных для себя условиях. За первые несколько месяцев после вторжения в Украину российский импорт упал более чем на 40%, но к сентябрю преимущественно возобновился благодаря Китаю и Турции.

Западу не удаётся полностью перекрыть поставки в Россию высоких технологий, таких как чипы, используемые в производстве оружия. Россия продолжает импортировать от трети до половины объёма чипов, который у неё был до войны, преимущественно из-за большого увеличения импорта из Китая.

Узбекистан в материале упоминается только в Индексе друзей России, где занимает 12-е место из 12 стран. В индексе отмечается, что Узбекистан не голосовал против России, но и не поддерживал по вопросам ключевых резолюций ООН, не поставлял оружие РФ, не является членом ОДКБ, на его территории не присутствуют российские войска или наёмные военные, с февраля 2022 года не было совместных военных учений.

При этом отмечается, что Узбекистан зависим от ядерных технологий России, хотя в Узбекистане отсутствуют атомные электростанции, а по проекту с «Росатомом» ещё не достигнуто окончательное соглашение.

По данным The Economist, у Узбекистана нет зависимости от газовых поставок из России, однако страна увеличила объём экспорта в РФ, чья доля в общей торговле выросла с 17,9% до 18,6% по итогам 2022 года.