В отношении 23-летнего вайнера Dili.me и его товарищей возбуждено уголовное дело по подозрению в избиении мужчины, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 23 января Дильшод Уразбаев (1999 года рождения), известный как Dili.me (3,2 млн подписчиков в Instagram), и его товарищи подозреваются в «умышленном нарушении правил поведения в обществе», избиении и нанесении телесных повреждений гражданину П. А.

В связи с этим прокуратура Яшнабадского района Ташкента возбудила уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана.

«Несмотря на неоднократные вызовы, подозреваемый по уголовному делу уклоняется от явки на следствие. В связи с этим в отношении него объявлен розыск», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан 10 марта и привлечён к следствию.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, пострадавшим оказался зять Уразбаева (муж младшей сестры).