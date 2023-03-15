Цены на тепличные томаты в Узбекистане за последний месяц выросли на 50%, а с начала года — почти на 70%, сообщает портал о рынке овощей, фруктов, ягод и орехов Восточной Европы и Центральной Азии EastFruit.

По данным портала, полученных от участников рынка, основной причиной резкого роста цен являются огромные потери урожая в тепличных хозяйствах во время январских аномальных холодов. Более того, учитывая сроки вегетации этой культуры, вряд ли стоит ожидать существенного снижения цен на эту продукцию в ближайшее время, считают эксперты.

Красные помидоры

Во второй декаде января 2023 года средняя цена на красный тепличный томат выросла с 12 тысяч до 19 тысяч сумов за кг, то есть на 58% за две недели. В третьей декаде января заморозки постепенно отступили, и к концу этого месяца установилась плюсовая температура днём и ночью. Продержавшись на уровне около 19 тысяч сумов за кг, к концу января оптовые цены эту продукцию вновь стали расти.





С 3 февраля до 10 марта средняя оптовая цена на томат выросла с 18 тысяч до 27 тысяч сумов за кг, т. е. на 50%.

По состоянию на 10 марта средняя цена на красный помидор в Узбекистане была в 1,5 раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года и почти в 2 раза выше, чем на эту же дату 2021 года.

Розовые помидоры

Динамика оптовых цен на розовые тепличные томаты отличается тем, что в январе и первой декаде февраля цены эту продукцию были относительно стабильными, но за последний месяц резко выросли. С 10 февраля по 10 марта средняя оптовая цена на розовый помидор выросла на 65% — с 20 тысяч до 33 тысяч сумов за кг.





По состоянию на 10 марта средняя оптовая цена на розовый помидор в Узбекистане была в 2,8 раз выше, чем на аналогичную дату прошлого года и в 2,2 раза выше, чем на эту же дату 2021 года.

По мнению Хусана Хайдарова, коммерческого директора узбекистанской компании GDF Export — крупного экспортёра плодоовощной продукции, январские аномальные холода стали главным катализатором стремительного роста цен на свежие томаты в Узбекистане.

«Во время заморозков давление газа во многих тепличных комплексах существенно снизилось, поскольку в этот период в целом по стране наблюдался дефицит природного газа. Соответственно, в этих теплицах резко снизилась температура — значительно ниже допустимых норм для растений помидора, что привело к их гибели», — сказал он.

«По нашим приблизительным оценкам, потери урожая помидоров в среднем по стране составляет от 50% до 70%. Наибольшие потери наблюдались в теплицах, расположенных в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях, а также в Ферганской долине», — пояснил предприниматель.

Более того, учитывая срок вегетации этой культуры (от 85 до 140 дней), вряд ли стоит ожидать существенного снижение цен на эту продукцию в ближайшее время, если не будет импорта по более низким ценам, цитирует его EastFruit.

Стоит отметить, что тепличные помидоры являются одной из главных экспортных позиций Узбекистана в плодоовощном сегменте. В 2022 году страна поставила за границу 76,4 тысячи тонн этой продукции на 57,8 млн долларов.

Стремительный рост цен на тепличные томаты из-за январских морозов является, в свою очередь, одной из основных причин значительного падения экспорта этой продукции. По предварительным данным официальной статистики, с начала января по конец первой декады марта 2023 года Узбекистан экспортировал 9200 тонн свежих тепличных томатов, что на 36% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, пишет портал.

Согласно данным Агентства статистики, в январе-феврале помидоры подорожали на 17,4%. Информация за март будет доступна к концу месяца.

В январе Минсельхоз подтвердил, что лук, хранившийся на открытых рынках, замёрз. На повышение его цены оказали влияние и перебои поставок из-за нехватки топлива. Тем не менее, отметили в министерстве, в стране имеется запас лука, который планируют дополнить импортом. Продажа продукта за рубеж ограничивалась на четыре месяца.