Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк по итогам официального визита в Узбекистан 13−15 марта поделился с журналистами наблюдениями и рекомендациями, которые он озвучил властям страны.

Они касаются устранения гендерного разрыва во всех сферах, включая политическую, криминализации гендерного насилия, искоренения пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы, полноценного участия гражданского общества в процессе реформ, защиты журналистов и свободы слова, уважения культурных прав, а также уроков трагедии прошлого года в Каракалпакстане.

В ходе визита Фолькер Тюрк встретился не только с руководством страны, включая президента и других официальных лиц, но и правозащитниками и молодёжью. Он посетил Нукус, где выступил на мероприятии, посвящённом 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

«За последние шесть лет была проделана большая работа по преобразованию Узбекистана, и я глубоко ценю приверженность президента тому, что права человека играют центральную роль на пути вперёд. Мы не должны забывать, когда мы говорим о правах человека, что это история, которая никогда не заканчивается», — подчеркнул Фолькер Тюрк.

«Крайне важно, чтобы права человека играли центральную роль в повседневной жизни каждого человека… Я как верховный комиссар надеюсь, что в условиях новых реформ новый Узбекистан предоставит… всем узбекистанцам возможность жить полной и достойной жизнью», — заявил главный правозащитник ООН.

Он отметил «сложное историческое прошлое» Узбекистана, унаследовавшего «политические структуры, которые не учитывали права человека должным образом».

«Давайте не забывать, что тяжело отказаться от старых привычек. Но со временем мышление и действия по правам человека всё больше проникают в сущность страны и общества. Реформы ускорились, и я полностью осознаю, что это постепенный процесс, и впереди ещё много работы», — констатировал он.

Напомним, осенью 2020 года Узбекистан был впервые избран членом Совета ООН по правам человека на трёхлетний срок — 2021−2023 годы.

Прямая речь: Наблюдения и рекомендации Фолькера Тюрка правительству Узбекистана