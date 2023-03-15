Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк по итогам официального визита в Узбекистан 13−15 марта поделился с журналистами наблюдениями и рекомендациями, которые он озвучил властям страны.
Они касаются устранения гендерного разрыва во всех сферах, включая политическую, криминализации гендерного насилия, искоренения пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы, полноценного участия гражданского общества в процессе реформ, защиты журналистов и свободы слова, уважения культурных прав, а также уроков трагедии прошлого года в Каракалпакстане.
В ходе визита Фолькер Тюрк встретился не только с руководством страны, включая президента и других официальных лиц, но и правозащитниками и молодёжью. Он посетил Нукус, где выступил на мероприятии, посвящённом 75-летию Всеобщей декларации прав человека.
«За последние шесть лет была проделана большая работа по преобразованию Узбекистана, и я глубоко ценю приверженность президента тому, что права человека играют центральную роль на пути вперёд. Мы не должны забывать, когда мы говорим о правах человека, что это история, которая никогда не заканчивается», — подчеркнул Фолькер Тюрк.
«Крайне важно, чтобы права человека играли центральную роль в повседневной жизни каждого человека… Я как верховный комиссар надеюсь, что в условиях новых реформ новый Узбекистан предоставит… всем узбекистанцам возможность жить полной и достойной жизнью», — заявил главный правозащитник ООН.
Он отметил «сложное историческое прошлое» Узбекистана, унаследовавшего «политические структуры, которые не учитывали права человека должным образом».
«Давайте не забывать, что тяжело отказаться от старых привычек. Но со временем мышление и действия по правам человека всё больше проникают в сущность страны и общества. Реформы ускорились, и я полностью осознаю, что это постепенный процесс, и впереди ещё много работы», — констатировал он.
Напомним, осенью 2020 года Узбекистан был впервые избран членом Совета ООН по правам человека на трёхлетний срок — 2021−2023 годы.
Прямая речь: Наблюдения и рекомендации Фолькера Тюрка правительству Узбекистана
- Я поднял вопрос о необходимости устранения явного гендерного разрыва во всех сферах жизни — от политической до общественной. Я приветствую твёрдое намерение президента и председателя Сената устранить этот дисбаланс.
- Меня также воодушевила информация о планах окончательно криминализировать гендерное насилие.
- Я также призвал принять закон о декриминализации однополых отношений в соответствии с международными стандартами в области прав человека.
- Моё управление готово помочь стране изменить своё законодательство, криминализирующее передачу ВИЧ при любых обстоятельствах.
- Относительно вопроса пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы — нулевая терпимость является ключевым фактором в законодательстве и на практике. Мой офис получил заверения в том, что Узбекистан работает над ратификацией ключевого механизма мониторинга и предотвращения пыток — Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Я надеюсь и верю, что это произойдёт быстро, потому что, как мы знаем, действия всегда говорят громче слов.
- В более широком смысле необходимо усилить перспективу прав человека в ходе продолжающихся реформ, особенно когда речь идёт о правоохранительной деятельности и отправлении правосудия.
- Я также обсудил важность того, чтобы государственные учреждения создавали условия, действительно способствующие полноценному участию гражданского общества в общем процессе реформ. В мире прав человека сильное гражданское общество является жизненно важным винтиком колеса прав человека. Крайне важно, чтобы неправительственные организации могли работать в условиях, свободных от вмешательства.
- Точно так же для поощрения разнообразного представительства взглядов и расширения гражданского пространства необходима плюралистическая среда. Свободные СМИ и открытое цифровое пространство могут обеспечить благоприятные условия для полноценного участия всех в развитии и росте страны. Это должно включать в себя дальнейшие действия по защите журналистов и СМИ, а также свободы слова.
- Во время своего визита я побывал в Республике Каракалпакстан и её столице Нукусе. Здесь мне посчастливилось пообщаться с молодёжью в Музее имени Савицкого и с общественными лидерами и старейшинами в махалле на окраине города.
- Известный как «Лувр в пустыне», музей служил «приютом» для произведений искусства, которые тогдашние советские власти считали неприемлемыми. Многие художники были заключены в тюрьмы, сосланы в трудовые лагеря или помещены в психиатрические лечебницы на протяжении большей части своей жизни. Этот музей и его авангардное искусство служат суровым напоминанием о боли и страданиях, пережитых многими в этой части мира. Он также отдаёт дань уважения важности человеческих достижений, стойкости и сохранению местной культуры. Уважение культурных прав является императивом для роста полного и инклюзивного общества. Музеи, подобные тому, который я посетил, выступают важнейшим безопасным пространством для свободного мышления.
- В музее я также общался с примерно 600 студентами со всей страны, и мы обменивались мнениями лично и онлайн по целому ряду вопросов, включая права людей с инвалидностью, цифровое неравенство, гендер, окружающую среду и изменение климата. Жители Каракалпакстана особенно сталкиваются с суровой реальностью последствий экологического пренебрежения и лишений.
- В Нукусе я также провёл откровенные обсуждения с представителями правительства и гражданского общества о трагических событиях июля 2022 года. Я повторил призыв моего офиса к проведению прозрачного и независимого расследования, включая ответственность за гибель людей. Я также поднял вопрос о важности стандартов справедливого судебного разбирательства в этом контексте, а также о том, как эффективный диалог может укрепить доверие и полученные уроки помогут в будущем.
- Мой офис готов оказать поддержку в достижении общественного договора, основанного на инклюзивности, участии и защите. В конечном итоге речь идёт о здоровом гражданском пространстве. Такие начинания, как я видел во многих странах мира, помогают проложить путь к устойчивому развитию, особенно для молодежи.
- На своих встречах я призывал всех обратиться к Всеобщей декларации прав человека — документу, которому в этом году исполняется 75 лет, как к источнику вдохновения, чтобы помочь построить путь, на котором права человека будут занимать центральное место в их работе и жизни каждого человека. Всеобщая декларация прав человека является стандартом достижений человечества для всех народов и всех наций, а также глобальным планом международных, национальных и местных законов и политики и основой Повестки дня на период до 2030 года.
- Мы знаем, что права человека, когда они применяются, действуют как направляющие линии, гарантии и план конкретных действий в направлении развития, мира и безопасности. Давайте в нашей повседневной жизни действовать, отстаивать свои права и права других людей, работать вместе для создания более устойчивого, справедливого и процветающего мира — для этого и для будущих поколений.