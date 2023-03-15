Из Риги в Ташкент доставлен мужчина, долгое время находившийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

Сообщается, что мужчина представлялся сотрудником посольства США в Ташкенте и предлагал услуги в оформлении документов и получении разрешения на выезд.

Даже покинув пределы Узбекистана, он использовал фальшивый паспорт иностранного государства и продолжал оказывать те же услуги.

«Несмотря на длительный процесс идентификации личности разыскиваемого, признания его иностранного паспорта поддельным и анкетных данных недействительными, благодаря совместным усилиям НЦБ Интерпола Ташкента и Риги, преступник был установлен и задержан», — говорится в сообщении.