Новым председателем правления авиакомпании Uzbekistan Airways назначен Шухрат Шавкатович Худайкулов, сообщила пресс-служба перевозчика.

Это предусмотрено решением от 10 марта единственного акционера Uzbekistan Airways — Агентства стратегических реформ при президенте Узбекистана.

С 2019 года он занимал пост заместителя председателя правления по коммерции и туризму.

Шухрат Худайкулов родился 26 июля 1984 года в Ургенче. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Организация авиационных перевозок». В 2006 году присоединился к команде НАК «Узбекистон хаво йуллари» и начал свою трудовую деятельность в должности агента по организации обслуживания авиаперевозок международного аэропорта «Ташкент».

В период 2006—2019 работал на различных должностях НАК «Узбекистон хаво йуллари», в том числе в представительствах НАК за рубежом, а также директором коммерческого департамента НАК.

С февраля 2021 года должность председателя правления Uzbekistan Airways занимал министр транспорта Илхом Махкамов, с которым в октябре 2022 года на три года был продлён трудовой договор.

Учредитель компании по авиасервису и туризму AviaST (Россия), в прошлом коммерческий директор регионального представительства Vietnam Airlines во Франции и Европе Зафар Хусаинов ранее отмечал изданию Kapital.uz, что в приложении к Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации) Dос 8335-АN/879, где определяются взаимоотношения авиационной администрации и операторов, указано о невозможности совмещения функций регулятора (Министерство транспорта) и оператора (авиакомпаний).

В случае совмещения позиций этих организаций возникает конфликт интересов в части равноправной конкуренции между операторами, а также теряется контроль за безопасностью выполнения полётов, заявлял он.

При аудите Международная организация гражданской авиации (ИКАО) строго проверяет систему разделения функций между оператором и регулятором. В случае несоблюдения разделения полёты в другие страны могут быть запрещены.