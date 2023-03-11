В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх автомобилей в Ташкенте в субботу скончались два человека, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Инцидент произошёл примерно в 13:00 на мосту Тахтапул на улице Ахмада Дониша в Алмазарском районе.





Согласно предварительным данным, водитель небольшого грузовика Changan совершил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем Matiz, а затем — с ехавшим по своей полосе Cobalt.

Пассажиры Matiz 1984 и 2002 годов рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте.





Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее человеческие жертвы.