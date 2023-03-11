До Зангиатинской специализированной многопрофильной больницы инфекционных заболеваний №2 в Ташкентской области запустят новый автобус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
На отсутствие общественного транспорта ранее неоднократно жаловались персонал больницы и пациенты.
Расстояние от 5-й станции Сергелийского участка Чиланзарской линии метро Ташкента до клиники составляет 6,9 км.
Сейчас проводится тендер на оказание услуг автобусных перевозок по маршруту 154. Ожидается, что маршрут будет запущен 21 марта.