До Зангиатинской специализированной многопрофильной больницы инфекционных заболеваний №2 в Ташкентской области запустят новый автобус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

На отсутствие общественного транспорта ранее неоднократно жаловались персонал больницы и пациенты.

Расстояние от 5-й станции Сергелийского участка Чиланзарской линии метро Ташкента до клиники составляет 6,9 км.

Сейчас проводится тендер на оказание услуг автобусных перевозок по маршруту 154. Ожидается, что маршрут будет запущен 21 марта.